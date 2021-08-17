В Японии создали топливо из бульона супа рамен, им уже заправляют грузовики

Предприимчивый президент японской транспортной компании Nishida Shoun Масуми Нисида придумал новое биологическое топливо, которое делается из остатков супа рамен.

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Новое биодизельное топливо поможет справиться с главной экологической проблемой XXI века

Рамен – традиционный суп японской кухни, который любят не только сами японцы, но ценители азиатской еды по всему миру. Рамен готовится из бульона тонкоцу, который варится на свиных костях. Производство рамена в Японии настолько большое, что после него остается много отходов, которые рестораны должны утилизировать за деньги. Но проблему рестораторов решил Масуми Нисида, который теперь выкупает остатки бульона у более чем 2000 ресторанов в Японии для производства 3000 литров своего нового биодизельного топлива в день.

Масуми Нисида придумал устройство, которое позволяет отделить сало от бульона, именно сало нужено для производства топлива. Так как сало имеет свойство быстро затвердевать, Нисида придумал способ удалять из него опеределенные химические элементы во время переработки, чтобы сохранить его в жидком состоянии. Полученное сало предприниматель смешивает с отходами растительного масла, чтобы получить свое биодизельное топливо.

Компания Nishida Shoun уже начала заправлять новым видом топлива некоторых из своих 170 грузовиков. С сентября фирма планирует перевести весь свой автопарк на биодизельное топливо.

Сообщается, что биодизельное топливо Nishida Shoun может стать отличной альтернативой нефтяному дизельному топливу, чтобы значительно сократить выбросы парниковых газов.



