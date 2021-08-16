Почему панды считаются “вымирающим видом”

Сложно найти человека, который бы не умилялся пандам! Эти милые животные отличаются от многих своих сородичей не только необычной расцветкой, но и «стилем» жизни. Например, в отличие от остальных представителей семейства медвежьих, панда не ест ягоды, рыбу или кору, она питается лишь бамбуком! К сожалению, во многом именно уникальность панд сыграла с ними злую шутку...

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В июле 2021 года Глава департамента охраны природы и экологии министерства окружающей среды Китая заявил, что панды больше не находятся под угрозой исчезновения, однако черно-белые мишки до сих пор очень уязвимы

Панды находятся под угрозой исчезновения в основном из-за потери среды обитания. Люди уничтожили большую часть бамбуковых лесов, необходимых этим животным для выживания. Поскольку панды едят только бамбук, они не могут приспособиться к жизни за пределами этих лесов. Когда-то давно дикие панды бродили по бамбуковым лесам в Китае, Вьетнаме, Лаосе и Бирме. Сегодня дикие животные встречаются только в Китае, по оценкам ученых, в мире насчитывается всего около 1800 диких панд.

Еще одна причина, по которой панды находятся в уязвимом положении, — отсутствие способности к адаптации. Многие животные, чьи природные территории были «захвачены» людьми, приспособились к жизненным трудностям. Например, еноты когда-то жили в основном в лесах, но теперь они населяют многие города и поселки по всему миру! Однако еноты не просто «захотели» приспособиться, адаптироваться им помогли их физиологические особенности, такие как пищеварительная система и небольшой размер.

Пандам сделать это очень трудно. Во-первых, они достаточно крупные, во-вторых, они питаются лишь бамбуком, их пищеварительная система просто не сможет должным образом переваривать ничего другого. Пятнистым мишками также очень сложно пересекать города, чтобы переместиться из леса в лес. Поскольку побеги и листья бамбука не содержат много питательных веществ, панды должны потреблять их в огромных количествах (10 — 20 кг в день). Пересекая города, животным пришлось бы голодать.

Есть еще одна причина, почему ученые так обеспокоены численностью панд. Даже в неволе разведение этих животных происходит невероятно сложно и долго. Эти медведи чрезвычайно избирательны в выборе партнера, а это означает, что даже если самец и самка панды содержатся в одном и том же вольере в течение многих лет, нет никакой гарантии, что пара захочет иметь потомство. Однако если панда в заповеднике приносит потомство, выхаживать его приходится сотрудникам, так как, судя по всему, жизнь в неволе «стирает» материнские инстинкты самок. Из-за этого специалисты не могут отправлять панд обратно в дикую природу, так как они совсем не готовы к самостоятельной жизни.

Безусловно, как и в случае со многими вымирающими видами, панды сильно страдают от браконьеров. Шкура медведя стоит огромных денег на черном рынке. В Китае, где панды водятся в дикой природе, существуют строгие наказания для тех, кто был пойман на браконьерстве именно этих животных. Увы, это не останавливает охотников...



