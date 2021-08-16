На МКС доставили 3D-принтер, который работает на реголите, и не только

В середине этой недели на Международную космическую станцию с помощью корабля Cygnus доставили около 4 тонн груза, в том числе оборудование и материалы для проведения разного рода экспериментов в условиях невесомости. Астронавты получили в распоряжение 3D-принтер, который планируется использовать для проверки возможности печати разных предметов из реголита, скруббер CO2 и материалы для других исследований.

Изображение: Universe Today

Эксперимент Redwire Regolith Print играет важную роль в американской лунной программе. Его цель заключается в проверке возможности использования лунного реголита в качестве сырья для 3D-принтера. Новый принтер будет работать вместе с ManD, 3D-принтером, который уже присутствует на МКС, а в его состав войдут несколько экструдеров и печатных станин, которые разрабатывались специально для обработки реголита.

В случае успеха первой стадии эксперимента астронавтам также предстоит проверить прочность получаемых в ходе трёхмерной печати предметов по стандартам ASTM, которые применяются для определения характеристик материалов в 3D-печати. Учёные рассчитывают, что возможность использования реголита в качестве строительного материала будет играть важнейшую роль в лунной программе.

3D-принтер для эксперимента RRP / Изображение: Redwire Space

Однако эксперимент с 3D-принтером не является единственным, заслуживающим внимания. Эксперимент Cardinal Muscle, в рамках которого будет изучаться процесс образования мышц в условиях невесомости. Он поможет понять, как микрогравитация влияет на потерю мышечной массы с возрастом. Учёные намерены проверить возможность создания лекарственных средств в условиях микрогравитации, которые способны облегчить процесс саркопении, то есть возрастной потери мышечной массы.

Эксперимент Kentucky Re-Entry Probe Experiment (KREPE) по сути является относительно недорогим способом сбора полётных данных для систем тепловой защиты (TPS). Такие системы используются на каждом космическом корабле, миссия которого планирует проведение контролируемого возвращения в атмосферу Земли. Работа в данном направлении позволит собрать важную информацию, которая поможет в разработке более совершенных TPS, что чрезвычайно важно для дальнейшего исследования космоса.

Тепловые экраны для проведения эксперимента KREPE / Изображение: University of Kentucky

Ещё один эксперимент под названием Flow Boiling and Condensation Experiment (FBCE) связан с терморегулированием. Системы терморегулирования бывают однофазными (теплоноситель проходит один фазовый переход) и двухфазными (теплоноситель проходит два перехода). На данный момент о работе двухфазной системы терморегулирования в условиях микрогравитации мало что известно, и проект FBCE должен изменить это.

В условиях космоса также важно использовать эффективную систему избавления от углекислого газа. Корабль Cygnus доставил на МКС новый четырёхслойный скруббер CO2, который представляет собой усовершенствованную версию устройства, которая в настоящее время используется на станции. Он может использоваться для выведения CO2 за пределы станции или же в процессе производства воды. Кроме того, планируется провести наблюдение за тем, как ведёт себя в невесомости плесень Physarum polycephalum, каждое движение которой теперь фиксируется на камеру.



