Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems сообщила, что беспилотному летательному аппарату Avenger впервые удалось обнаружить и отследить несколько целей при помощи прицельно-разведывательной системы Lockheed Martin Legion Pod.

Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне

Источник: newatlas.com

Обнаружение и сопровождение воздушных целей самолётом или дроном является стандартной процедурой, однако обычно для этого используется радар. Это достаточно эффективное решение, но использовать радар получается не всегда. К примеру, его приходится отключать, чтобы не обнаружить свою позицию, кроме того, сигнал радара может быть подвержен помехам, естественным или преднамеренным.

Для решения данной проблемы компания Lockheed Martin разработала прицельно-разведывательную систему Legion Pod, она уже использовалась на истребителях F-16 и F-15C. Блок длиной 2,5 м и диаметром 41 см оборудован пассивным инфракрасным датчиком IRST21, который заменяет активный радар. Обнаруживая инфракрасное излучение, система обрабатывает данные и отслеживает внешние цели.

Legion Pod оснащена стандартными интерфейсами, поэтому для её установки на летательный аппарат не требуется серьёзных модификаций, её интеграция с программной платформой беспилотника Avenger заняла всего три месяца. Взаимодействие системы с платформой дрона обеспечивается стандартом системных сообщений Open Mission Systems (OMS), в результате установка оказалась быстрой и недорогой.

В ходе испытательного полёта Avenger обнаружил несколько летательных аппаратов, движущихся с высокой скоростью, проанализировал данные сопровождения и смог произвести серию манёвров, необходимых для поражения целей.

«Этот полёт демонстрирует особо ценные возможности датчиков, которые позволяют боевым беспилотным летательным аппаратам вроде Avenger работать автономно в общевойсковых операциях», — прокомментировал проект Дейв Белвин, вице-президент Lockheed Martin.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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