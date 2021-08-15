Второй полет космического корабля Starliner отложили на неопределенный срок

Boeing и NASA отложили на неопределенный срок второй испытательный полет космического корабля Starliner, который разрабатывается по программе Commercial Crew Program параллельно с кораблем Crew Dragon компании SpaceX. Ее цель - создать замену Space Shuttle (не используется с 2011 года) и роSSийским кораблям "Союз" для доставки людей в космос.

Об этом сообщает space.com.

В 2019 году корабль совершил первый полет без экипажа, но не смог выйти на расчетную орбиту и достичь МКС. В результате Starliner после нескольких маневров вернулся на Землю.

Второй беспилотный полет OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) был запланирован на 30 июля 2021 года, но его отложили сначала из-за проблем на МКС с роSSийским модулем "Наука", а потом - из-за проблем с клапанами в топливной системе корабля.

Решить их так и не удалось, и 13 августа NASA и Boeing решили отложить запуск Starliner к МКС на неопределенный срок. Корабль снимут с ракеты-носителя Atlas V и вернут в цеха компании во Флориде для работы с клапанами.