Гигантский айсберг врезался в побережье Антарктиды

Массивный айсберг А74 площадью около 1500 квадратных километров (почти как территория Санкт-Петербурга) столкнулся с побережьем Антарктиды. Причем удар был не слишком сильным, но случись все иначе, от ледника мог бы отколоться новый айсберг, больше, чем А74.

Гигантский айсберг врезался в побережье Антарктиды

BBC

Английские исследователи очень ждали, что благодаря этому удару от ледника Бранта отколется новый айсберг. Но этого не случилось

В течение последнего полугода британские ученые внимательно следили за перемещением айсберга А74, поскольку он проходил в непосредственной близости от их антарктической станции Халли на шельфовом леднике Бранта в море Уэдделла в Антарктиде.

Исследовательская станция Халли в настоящее время законсервирована, поскольку пока что неясно, что будет происходить с ледником в будущем. Ученые надеялись, что усиление восточного ветра ускорит движение А74, и в результате столкновения отколется кусок льда площадью около 1700 км2. Дело в том, что в последние годы в в дальневосточном секторе шельфа появилась огромная трещина, и специалисты предполагали, что в этом месте и произойдет разлом. Но этого не случилось.

Специалисты говорят, что было бы неплохо, если бы новый айсберг все-таки откололся — это бы положило конец неопределенности вокруг статуса станции Халли, которая находится всего в 20 километрах от трещины. Из-за этого исследователи не могут проводить на ней круглогодичные экспедиции, поскольку в худшем случае будет крайне сложно эвакуировать людей в условиях ужасной зимней погоды и 24-часовой темноты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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