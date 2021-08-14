Гигантский айсберг врезался в побережье Антарктиды

Массивный айсберг А74 площадью около 1500 квадратных километров (почти как территория Санкт-Петербурга) столкнулся с побережьем Антарктиды. Причем удар был не слишком сильным, но случись все иначе, от ледника мог бы отколоться новый айсберг, больше, чем А74.

BBC

Английские исследователи очень ждали, что благодаря этому удару от ледника Бранта отколется новый айсберг. Но этого не случилось

В течение последнего полугода британские ученые внимательно следили за перемещением айсберга А74, поскольку он проходил в непосредственной близости от их антарктической станции Халли на шельфовом леднике Бранта в море Уэдделла в Антарктиде.

Исследовательская станция Халли в настоящее время законсервирована, поскольку пока что неясно, что будет происходить с ледником в будущем. Ученые надеялись, что усиление восточного ветра ускорит движение А74, и в результате столкновения отколется кусок льда площадью около 1700 км2. Дело в том, что в последние годы в в дальневосточном секторе шельфа появилась огромная трещина, и специалисты предполагали, что в этом месте и произойдет разлом. Но этого не случилось.

Специалисты говорят, что было бы неплохо, если бы новый айсберг все-таки откололся — это бы положило конец неопределенности вокруг статуса станции Халли, которая находится всего в 20 километрах от трещины. Из-за этого исследователи не могут проводить на ней круглогодичные экспедиции, поскольку в худшем случае будет крайне сложно эвакуировать людей в условиях ужасной зимней погоды и 24-часовой темноты.



