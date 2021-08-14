Создана платформа для квантовых вычислений, совместимая с оптоволоконными сетями

Физики смогли реализовать комплексную платформу для оптического квантового компьютера. Платформа универсальна и масштабируема, способна осуществлять процессы при комнатной температуре, а также совместима со стандартными волоконно-оптическими сетями.

Создана платформа для квантовых вычислений, совместимая с оптоволоконными сетями

Технический университет Дании

Самыми перспективными сегодня считаются квантовые компьютеры на сверхпроводниковых кубитах. Но физики показали, что оптические квантовые компьютеры уже сегодня могут создать им конкуренцию

Оптические квантовые компьютеры уже давно отодвинули на второй план вычислительные устройства на основе сверхпроводников. Прогресс в этой области ускорили масштабные программы, запущенные такими технологическими гигантами, как IBM и Google. Но ситуация в этой области начинает меняться, ведь компьютеры на сверхпроводниках пока не могут преодолеть ряд трудностей, тогда как оптическим устройствам это под силу.

Потенциал квантового компьютера огромен, и его резко возросшая вычислительная мощность по сравнению со стандартными транзисторными компьютерами позволит осуществить прорывные инновации в широком спектре областей, таких как фармацевтическая промышленность, оптимизация транспортного сектора и разработка материалов для улавливания и хранения углекислого газа.

Ученые из Технического университета Дании разработали платформу для оптического квантового компьютера, которую можно масштабировать до тысячи кубитов. По словам авторов, в плане вычислительной мощности нет никакой разницы, создан компьютер на основе сверхпроводящих или оптических кубитов. Но платформа, созданная датскими учеными, позволяет осуществлять вычисления при комнатной температуре в оптических волокнах, без необходимости криогенных температур, как в квантовых системах на сверхпроводящих кубитах.

Ранее физики разработали и запатентовали полную теоретическую основу для коррекции ошибок в долгосрочной перспективе. Это одна из больших современных проблем в квантовых вычислительных технологиях. Ученые уже наметили дальнейшие шаги и планируют в скором времени реализовать свою квантовую оптическую систему на реальном чипе.

Исследование опубликовано в журнале Nature Physics.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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