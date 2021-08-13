Космический корабль Boeing Starliner быстро не починить: тестовый полёт отложат на несколько месяцев

Стало известно, что следующая попытка запустить космический корабль Boeing Starliner к Международной космической станции может быть отложена на несколько месяцев. Это связано с тем, что для устранения технической неисправности, вероятно, потребуется расстыковка корабля и ракеты-носителя. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Изображение: Aubrey Gemignani / NASA / Agence France-Presse / Getty Images

Такая задержка станет большой неудачей для космической программы Boeing. Компания потратила годы на разработку космического корабля Starliner и планировала запустить его в космос для проведения автоматической стыковки с МКС в конце прошлого месяца. Предыдущий тестовый полёт без экипажа, который был осуществлён полтора года назад, закончился неудачей. Конечная цель Boeing заключается в отработке схемы доставки астронавтов на космическую станцию.

В настоящее время инженеры Boeing работают над устранением технической неисправности в двигателе Starliner, которая была обнаружена незадолго до запланированного пуска, когда корабль и ракета уже находились на стартовой площадке. Ранее компания объявила об изучении проблемы с клапанами двигателя, а позднее стало известно, что 13 клапанов не работают должным образом. На этой неделе Boeing сообщила, что работу 9 клапанов удалось отрегулировать и инженеры заняты устранением остальных неисправностей. По словам людей, знакомых с ходом восстановительных работ, необходимость отсоединения корабля от ракеты-носителя становится всё более очевидной.

Boeing заявила о намерении проработать следующую возможную дату пуска Starliner вместе с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и компанией United Launch Alliance. Ранее на этой неделе было сказано, что Boeing и NASA не отказываются от идеи запуска Starliner в этом месяце, но какая-то конкретная дата не была озвучена.



