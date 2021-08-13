В США согласовали дополнительную дозу вакцины для людей со слабым иммунитетом

Они должны получить ее минимум через 28 дней после полного курса прививки.

В США регулятор - Управление по продовольствию и медикаментам (FDA) - одобрил применение дополнительной, бустерной дозы вакцины от ковида Pfizer или Moderna для людей с ослабленным иммунитетом, в частности, для тех, кто пережил трансплантацию.

Разрешение на использование бустерной дозы касается нескольких миллионов американцев, которые особенно уязвимы из-за трансплантации, некоторых видов онкологических и других заболеваний, пишет Associated Press.

Аналогичные рекомендации уже вынесли во Франции, Израиле и Германии.

Вакцинам сложнее активизировать иммунную систему из-за некоторых видов лекарств и болезней, поэтому не все пациенты могут получить одинаковую защиту при полном курсе вакцинации.

"Сегодняшние действия позволяют врачам повысить иммунитет у некоторых людей, у которых он ослаблен, которым необходима дополнительная защита от COVID-19", - заявила и.о. комиссара FDA доктор Джанет Вудкок.

Предполагается, что пациенты смогут получить третью дозу вакцины через 28 дней после первых двух. О людях, которые прививались однократной Johnson&Johnson, ничего не сказали.

Необходимость бустерной дозы касается примерно 3% взрослого населения США , а о полной такой иммунизации всего населения речь не идет.

Напомним, в начале июля главный инфекционист США Энтони Фаучи говорил, что пока не видит необходимости в дополнительном уколе вакцины. С тех пор ситуация с коронавирусом в США значительно ухудшилась.

24 июля Фаучи уже заявил, что третья доза может потребоваться для людей с ослабленным иммунитетом.