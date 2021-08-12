NASA оценило вероятность столкновения астероида Бенну с Землей

Астероид Бенну, диаметр которого составляет 510 метров, может столкнуться с Землей 24 сентября 2184 года! Согласно исследованию NASA, это событие может произойти с вероятностью 1 к 1750.

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Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей очень мала, астероид остается одним из двух самых опасных известных объектов в нашей Солнечной системе

Заявление, опубликованное космическим агентством, основано на данных, собранных космическим аппаратом OSIRIS-Rex, который в 2023 году должен доставить образцы астероида на Землю.

Наряду с камнями и пылью с поверхности астероида, аппарат собрал данные, которые позволяют предсказать орбиту Бенну. Несмотря на тот факт, что такая вероятность существует, ученые отмечают, что даже если Бенну столкнется с нашей планетой, последствия этого и близко не сравнятся с масштабами катастрофы, которая произошла после столкновения астероида, убившего динозавров. Тем не менее, если Бенну столкнется с нашей планетой, это можно будет сравнить с взрывом мощностью более 1,1 миллиарда тонн в тротиловом эквиваленте!

Келли Фаст, руководитель программы NASA по наблюдению за объектами, сближающимися с Землей, сказала: «Миссия NASA по планетарной обороне заключается в поиске и мониторинге астероидов и комет, которые могут приблизиться к Земле и могут представлять опасность для нашей планеты. Миссия OSIRIS-Rex предоставляет исключительную возможность предсказать, где будет находиться Бенну, и когда он приблизится к Земле».

Однако OSIRIS-REx помогает ученым не только в оценке шансов столкновения. Сейчас аппарат возвращается «домой» с драгоценными образцами этого древнего объекта. Они помогут человечеству лучше понять историю Солнечной системы.



