Миссия Dragonfly: NASA рассказало о предстоящем исследовании Титана

Спутник Сатурна Титан — одно из самых интригующих мест в Солнечной системе. Настолько, что НАСА планирует отправить туда винтокрылый аппарат в середине 2030-х годов. Недавно научная группа, стоящая за миссией Dragonfly, обрисовала свои научные цели и задачи и поделилась ими с общественностью.

Миссия Dragonfly: NASA рассказало о предстоящем исследовании Титана

В том, что поиск признаков жизни находится на первом месте в списке задач миссии, нет ничего удивительного

Титан удивительно похож на Землю — у него густая атмосфера, и это единственное известное нам место в Солнечной системе, где есть жидкие озера, океаны, реки и регулярно идут дожди. Ключевое отличие в том, что водоемы заполнены не водой, а жидким метаном и этаном. Таким образом, Титан может оказаться домом для странных инопланетных форм жизни, которые используют биологические процессы, отличные от земных организмов.

В 2019 году НАСА выбрало миссию Dragonfly для исследования этого странного мира. Как следует из названия (dragonfly – «стрекоза» в переводе с английского), миссия будет включать в себя роботизированный вертолет, который будет «прыгать№ по поверхности, как большая версия беспилотника Ingenuity, в настоящее время исследующего Марс вместе с марсоходом Perseverance.

Научная группа, стоящая за миссией Dragonfly, поделилась целями и задачами предстоящего мероприятия. Основная тема — это жизнь: в частности, исследователей интересует, есть ли на Титане жизнь в той или иной форме, а если нет – то необходимо выяснить, не было ли ее в прошлом. Ученые уже обнаружили некоторые возможные маркеры пребиотической химии, в частности органические соединения и молекулы, которые напоминают существовавшие на молодой Земле. Таким образом, корабль будет исследовать глобальный цикл метана, взаимодействие атмосферы с веществами на поверхности и области где жидкости могут смешиваться с органическими веществами.

Миссия Dragonfly: NASA рассказало о предстоящем исследовании Титана

Dragonfly заберет пробы грунта и водного льда на поверхности Титана NASA

Другой важной задачей будет выяснить, основаны ли гипотетические формы жизни на воде, как в случае земных организмов, или же они используют жидкие углеводороды, имеющиеся в озерах и морях Титана. Важно отметить, что Dragonfly будет искать химические биосигнатуры, которые могут указывать на прошлую или настоящую жизнь любого типа, а не только условно-метановую.

Команда выбрала площадку для посадки, которая даст миссии доступ к местам, где можно найти ответы на все эти вопросы. Первоначально Dragonfly сядет среди дюн недалеко от экватора, где сможет взять пробы органических отложений, а затем исследует междюнные зоны, чтобы отобрать пробы водяного льда. Корабль будет оставаться в каждой точке в течение одного полного дня Титана (около 16 земных дней), после чего поднимется в небо и переместится в новое место. В конечном итоге Dragonfly отправится к кратеру Селк шириной около 50 миль, который может содержать признаки смешивания воды с органическими веществами на поверхности спутника.

Миссия Dragonfly: NASA рассказало о предстоящем исследовании Титана

Схема приземления и развертки аппарата Johns Hopkins/APL

«Титан представляет собой утопию исследователя», — заявил Алекс Хейс, соавтор исследования. «Научные вопросы, которые мы задаем для Титана, очень широки, потому что мы еще мало знаем о том, что на самом деле происходит на его поверхности. На каждый вопрос, на который мы ответили во время исследования Титана с орбиты Сатурна во время миссии Кассини, мы получили десяток новых».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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