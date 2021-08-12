В Тернопольской области при добыче известняка уничтожили геологическую достопримечательность возрастом 5 млн лет

"Там все разрушено, известняк добывали экскаваторами".

В Тернопольской области при добыче известняка уничтожили геологическую достопримечательность "останки Сарматского моря", которая насчитывала 5 млн лет.

Об этом сообщила Украинская природоохранная группа (UNCG).

Это был фрагмент стены карьера высотой до 20 метров, составленный из плотных известняков миоценового периода с остатками водорослей, моллюсков, мшанок и кораллов.

"Миллионы лет на территории современной Украины хранились «остатки Сарматского моря». Возможно, хранились потому, что нашли их не так давно - в 1983 году. Нашли и через 40 лет уничтожили", - заявили экологи.

Фото: facebook.com/UkrainianNatureConservationGroup

Добычей известняка на этом карьере занимается ЗАО "Тернопольский карьер" (конечный бенефициар - гражданин Кипра Карел Парпахристодулу).

Предприятие заявило, что оно имеет "основания утверждать, что геологический памятник природы "останки Сарматского моря" не является уничтоженным".

Однако факт уничтожения уже подтвердили в Тернопольской ОГА.

"Там все разрушено, известняк добывали экскаваторами, уничтожена естественная стенка с окаменелостями высотой в несколько десятков метров, где были остатки древней морской флоры и фауны. От имени облгосадминистрации по этому факту мы обратились в полицию, экоинспекцию и в Госгеокадастр для установления всех обстоятельств этого дела", - сказал в комментарии "Укринформу" начальник областного управления экологии и природных ресурсов Орест Сингалевич.

Сарматское море, или Тетис - это древний океан, существовавший в эпоху мезозоя между континентами Гондвана и Лавразией. Реликтом этого океана считают, в частности, Черное море.

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