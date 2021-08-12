Крошечные CubeSats будут ремонтировать и обновлять спутники на орбите Земли

Lockheed Martin надеется дать миниатюрным спутникам CubeSats довольно большую работу — регулярно обновлять существующие спутниковые группировки на орбите.

Lockheed Martin заявила о запуске испытаний новой системы на базе маленьких «кубсатов», которая должна будет решить ряд самых больших проблем современных спутников

Современные спутники Земли далеко продвинулись по сравнению с тем временем, когда они, как правило, были единичными экземплярами, предназначенными для одиночных заданий. Сегодня спутники обычно работают во все более крупных и интерактивных сетях, иногда образуя настоящий «рой» аппаратов. Это значительно улучшает их возможности, но также делает обслуживание все более дорогостоящим.

Заполнение пробелов в зоне покрытия или модернизация такой группы спутников могут включать как запуск еще большего числа устройств, так и просто откладывание проблемы в долгий ящик, пока технология не продвинется достаточно, чтобы осуществлять капитальный ремонт. Как нетрудно догадаться, оба подхода ненадежны и крайне расточительны. Более эффективное предложение — использовать CubeSat для выполнения ремонта и обновлений других аппаратов, а также предоставление платформы для быстрого и недорогого тестирования новых технологий.

Спутниковая система модернизации в космосе (LINUSS) состоит из пары LM 15 CubeSats, каждый из которых не превышает размером тостер. Они были разработаны совместно с Tyvak Nano-Satellite Systems, а Lockheed предоставила оптико-электронные элементы полезной нагрузки. Солнечные панели производят до 250 Вт мощности для спутника, который должен прослужить до пяти лет.

Они будут размещены на геостационарной околоземной орбите на высоте около 36 км, где будут выполнять свою основную задачу по демонстрации возможностей маневрирования CubeSat – это пригодится для будущих миссий по модернизации и обслуживанию околоземных спутников. Кроме того, компания протестирует миниатюрную систему на предмет осведомленности о космосе или способности обнаруживать, отслеживать и идентифицировать неактивные спутники, отработавшие ускорители и другой мусор.



