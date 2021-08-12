Крошечные CubeSats будут ремонтировать и обновлять спутники на орбите Земли

Lockheed Martin надеется дать миниатюрным спутникам CubeSats довольно большую работу — регулярно обновлять существующие спутниковые группировки на орбите.
Крошечные CubeSats будут ремонтировать и обновлять спутники на орбите Земли

Lockheed Martin заявила о запуске испытаний новой системы на базе маленьких «кубсатов», которая должна будет решить ряд самых больших проблем современных спутников

Современные спутники Земли далеко продвинулись по сравнению с тем временем, когда они, как правило, были единичными экземплярами, предназначенными для одиночных заданий. Сегодня спутники обычно работают во все более крупных и интерактивных сетях, иногда образуя настоящий «рой» аппаратов. Это значительно улучшает их возможности, но также делает обслуживание все более дорогостоящим.

Заполнение пробелов в зоне покрытия или модернизация такой группы спутников могут включать как запуск еще большего числа устройств, так и просто откладывание проблемы в долгий ящик, пока технология не продвинется достаточно, чтобы осуществлять капитальный ремонт. Как нетрудно догадаться, оба подхода ненадежны и крайне расточительны. Более эффективное предложение — использовать CubeSat для выполнения ремонта и обновлений других аппаратов, а также предоставление платформы для быстрого и недорогого тестирования новых технологий.

Спутниковая система модернизации в космосе (LINUSS) состоит из пары LM 15 CubeSats, каждый из которых не превышает размером тостер. Они были разработаны совместно с Tyvak Nano-Satellite Systems, а Lockheed предоставила оптико-электронные элементы полезной нагрузки. Солнечные панели производят до 250 Вт мощности для спутника, который должен прослужить до пяти лет.

Они будут размещены на геостационарной околоземной орбите на высоте около 36 км, где будут выполнять свою основную задачу по демонстрации возможностей маневрирования CubeSat – это пригодится для будущих миссий по модернизации и обслуживанию околоземных спутников. Кроме того, компания протестирует миниатюрную систему на предмет осведомленности о космосе или способности обнаруживать, отслеживать и идентифицировать неактивные спутники, отработавшие ускорители и другой мусор.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинскую школьницу официально признали гением в СШАУкраинскую школьницу официально признали гением в США
Xiaomi представила CyberDog — робота-собаку наподобие Boston Dynamics Spot, но всего за $1500Xiaomi представила CyberDog — робота-собаку наподобие Boston Dynamics Spot, но всего за $1500
Марсолёт Ingenuity совершил одиннадцатый полёт и переместился на новую базуМарсолёт Ingenuity совершил одиннадцатый полёт и переместился на новую базу
"Крылатый дракон": в Австралии найден крупнейший птерозавр с 7-метровыми крыльями"Крылатый дракон": в Австралии найден крупнейший птерозавр с 7-метровыми крыльями
Учёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероидаУчёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероида
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту ЗемлиSpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
Учёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероидаУчёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероида
Смартфоны больше не будут разбиваться: В Индии разрабатывают самовосстанавливающийся материалСмартфоны больше не будут разбиваться: В Индии разрабатывают самовосстанавливающийся материал
В Австралии пауки образовали огромный кокон после наводнения, чтобы подняться выше землиВ Австралии пауки образовали огромный кокон после наводнения, чтобы подняться выше земли
«Двухмегатонный» астероид Апофис на 100 лет исключён из списка опасных для Земли«Двухмегатонный» астероид Апофис на 100 лет исключён из списка опасных для Земли
Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвалсяПрототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался
Учёные будут искать «новую физику» в следах столкновений гравитационных волн и чёрных дырУчёные будут искать «новую физику» в следах столкновений гравитационных волн и чёрных дыр
Китайский зонд состыковался с кораблем на орбите ЛуныКитайский зонд состыковался с кораблем на орбите Луны
Представлен беспилотник Aevum Ravn X, который сможет быстро и часто выводить спутники на орбитуПредставлен беспилотник Aevum Ravn X, который сможет быстро и часто выводить спутники на орбиту
На орбиту Земли планируют запустить корабль, убирающий мусор "руками-щипцами"На орбиту Земли планируют запустить корабль, убирающий мусор "руками-щипцами"
Последние новости
Подгружаем последние новости