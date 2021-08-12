Американо-украинская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Состоялся пятнадцати запуск в рамках программы NASA.

С космодрома "Уоллопс" в США во вторник, 10 августа, запустили американо-украинскую ракету Antares. Это пятнадцатый запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman Международной космической станции в рамках программы NASA.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Фото: twitter.com/NASA_Wallops

Старт состоялся в 6:00 вечера по североамериканскому восточному времени (1:00 ночи по-киевскому).

Космический корабль доставит на МКС почти 4 тонны полезного груза.

Первая ступень ракеты-носителя Antares изготовлена в Украине. Ее разработали в конструкторском бюро "Южное" и изготовили на "Южмаше" в кооперации с предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) по заказу корпорации Northrop Grumman.

Напомним, что с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 15 раз, 14 из них - успешно. В 2014 году одна из ракет взорвалась на старте.

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