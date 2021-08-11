Илон Маск предложил помочь NASA с разработкой скафандра для полёта на Луну

Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) предложил NASA свою помощь в разработке скафандра для полёта на Луну. Об этом бизнесмен сообщил в твиттере. Таким образом он отреагировал на отчёт инспекции ведомства, которая зафиксировала отставание от графика, из-за чего придётся отложить полёт астронавтов на Луну.

Илон Маск предложил помочь NASA с разработкой скафандра для полёта на Луну

Источник: Inc.Magazine

«В случае необходимости SpaceX может помочь с этим», — написал Маск.

Как отмечает источник, у SpaceX есть опыт в создании собственных скафандров, которые использовались при полётах на Crew Dragon. При этом, в первую очередь, они предназначены для экстремальных ситуаций — пожаров внутри корабля или разгерметизации ракеты.

Представитель NASA Моника Витт (Monica Witt) в разговоре с CNBC указала на запрос ведомства о закупке коммерческого оборудования и скафандров. Планируют ли их использовать на борту или использовать для разработки новых образцов, не уточняется.

Напомним, что ранее инспекция NASA опубликовала отчёт, в котором заявила о переносе даты полёта на Луну. Причиной стали проблемы с финансированием и разработкой скафандров. Из-за этого дату отправления перенесли с ноября 2024 на весну 2025 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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