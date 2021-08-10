Xiaomi представила CyberDog — робота-собаку наподобие Boston Dynamics Spot, но всего за $1500

Компания Xiaomi представила четвероного робота-собаку CyberDog. Он работает на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое позволяет настраивать функции машины под себя.

В основе CyberDog используется платформа NVIDIA Jetson Xavier, работающая с алгоритмами искусственного интеллекта. В её составе применяются 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, 6 ядер Carmel на архитектуре ARM, а также два движка, ускоряющих обработку задач, связанных с машинным обучением. Кроме того, машина оснащена твердотельным накопителем объёмом 128 Гбайт.

Информацию об окружающей обстановке CyberDog собирает с помощью 11 высокоточных сенсоров, обеспечивающих машине обратную связь при её передвижении. Робот оснащён датчиками касания, камерами, ультразвуковыми сенсорами, модулями GPS , позволяющими CyberDog исследовать и взаимодействовать со своим окружением.

Робот-собака CyberDog полагается на технологии изображения Xiaomi, которые компания применяет в своих смартфонах. Робопёс оборудован интерактивными ИИ-камерами, бинокулярными сверхширокоугольными камерами, а также датчиком глубины Intel RealSense D450 и может обучаться с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Все эти сенсоры наблюдения используются для работы автономного отслеживания объектов и перемещения. Робот способен следить за окружающей обстановкой в режиме реального времени, создавать карту движения, определять точку назначения и преодолевать препятствия.

CyberDog поддерживает голосовое управление, реализуемое с помощью цифрового ассистента. Для этого робот оборудован шестью микрофонами. Пробудить робота-собаку можно с помощью голоса, пульта дистанционного управления или с помощью мобильного приложения. CyberDog способен выполнять множество различных базовых задач.

Xiaomi отмечает, что сама разработала для CyberDog сервоприводы с максимальной скоростью вращения 220 об/мин и показателем тяги 32 Нм. Машина способна двигаться со скоростью до 3,2 метра в секунду (ок. 11,5 км/ч) и переносить грузы весом до 3 килограммов. Компания также оснастила робота тремя разъёмами USB Type-C и одном HDMI, что позволит разработчикам и энтузиастам модернизировать CyberDog по своему усмотрению, добавив к нему, например, подсветку, панорамную камеру, камеру движения, датчик LiDAR или что-то другое.

Производитель собирается выпустить только 1000 роботов CyberDog. Компания оценила свою разработку в 10 000 юаней (около $1500).



