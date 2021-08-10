В Китае нашли кратер от стометрового астероида, который упал 49 тыс. лет назад

Изучение ударного кратера от падения на Землю астероида на северо-востоке Китая принесло массу сюрпризов. Это небесное тело упало в эпоху появления человека разумного и может считаться крупнейшей космической катастрофой в истории современного человечества. Кроме того астероид врезался в землю с очень высокой скоростью и под необычным углом. Энергия от удара превысила взрыв тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму, что уничтожило местные формы жизни.

В Китае нашли кратер от стометрового астероида, который упал 49 тыс. лет назад

Ударный кратер от Иланьского астероида. Источник изображения: Heilongjiang

«Кратер такой молодой, а образцы кернов настолько свежие, это было почти как событие, которое произошло вчера», — сказал профессор Института геохимии Академии наук Китая Гуанчжоу Чэнь Минь (Chen Ming). Иланьский ударный кратер в провинции Харбин был обнаружен на спутниковых снимках около 20 лет назад. К изучению кратера учёные приступили только в 2019 году и были крайне удивлены полученным результатам.

Выяснилось, что глубина воронки имеет необычное соотношение к её ширине, чего ещё не встречалось на Земле. Например, 10-км астероид, который, как считается, погубил на Земле динозавров, создал воронку диаметром 150 км и глубиной 20 км. Глубина Иланьского ударного кратера достигает 579 метров при ширине 1850 метров. Это позволяет сделать вывод, что скорость движения этого астероида намного превышала ту, с которой в Землю врезался убивший динозавров астероид. Угол падения также был намного острее.

Изучение образцов древесного угля из воронки показало, что 100-метровый астероид упал 49 000 лет назад. Большинство крупных ударных кратеров на Земле образовано задолго до появления человека разумного, что произошло 300 000 лет назад. Тем самым, похоже, Иланьский астероид станет первой доказанной катастрофой космического масштаба в истории человека разумного. Во времена его падения в регионе могли быть как местные предки людей, так и люди, пришедшие из Африки. Возможно, не случись этого несчастья, история Земли развивалась бы совсем по-другому. Совсем недавно в Китае был найден череп «человека-дракона», который силой и интеллектом мог превышать человека разумного, но это уже другая история.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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