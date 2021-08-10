Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд, - исследование

Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека.

Об этом сообщает Центр гражданского представительства "Жизнь".

"Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 года", - комментирует Ассоциация диетологов Украины, ссылаясь на исследование, проведенное исследовательскими институтами США и Канады.

При этом отмечается, что даже эти данные слишком оптимистичными в сравнении их с остальными исследованиями.

Так, по данным государственного Центра контроля и предупреждения заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention), среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла в первом чтении антитабачный законопроект №4358. Он предусматривает внесение изменений в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", целью которых является уменьшение количества курильщиков в Украине.

В случае принятия этого проекта в законе появятся такие понятия, как электронная сигарета, бездымное табачное изделие, новейшее табачное изделие, возникновение зависимости, спонсорство табака.

Он вводит более жесткие требования к производителям табака. В частности, будет запрещено производство сигарет с содержанием никотина более 1,0 мг (сейчас - 1,2 мг), смолы - 10 мг (сейчас - 12 мг), монооксида углерода - 10 мг (сейчас не регулируется).

Будут запрещены табачные изделия с добавками.