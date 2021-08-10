Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд, - исследование
Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 года.
Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека.
Об этом сообщает Центр гражданского представительства "Жизнь".
"Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 года", - комментирует Ассоциация диетологов Украины, ссылаясь на исследование, проведенное исследовательскими институтами США и Канады.
При этом отмечается, что даже эти данные слишком оптимистичными в сравнении их с остальными исследованиями.
Так, по данным государственного Центра контроля и предупреждения заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention), среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд.
Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла в первом чтении антитабачный законопроект №4358. Он предусматривает внесение изменений в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", целью которых является уменьшение количества курильщиков в Украине.
В случае принятия этого проекта в законе появятся такие понятия, как электронная сигарета, бездымное табачное изделие, новейшее табачное изделие, возникновение зависимости, спонсорство табака.
Он вводит более жесткие требования к производителям табака. В частности, будет запрещено производство сигарет с содержанием никотина более 1,0 мг (сейчас - 1,2 мг), смолы - 10 мг (сейчас - 12 мг), монооксида углерода - 10 мг (сейчас не регулируется).
Будут запрещены табачные изделия с добавками.