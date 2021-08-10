Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд, - исследование

Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 года.

Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд, - исследование
Фото: imarcgroup.wordpress.com

Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека.

Об этом сообщает Центр гражданского представительства "Жизнь".

"Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 года", - комментирует Ассоциация диетологов Украины, ссылаясь на исследование, проведенное исследовательскими институтами США и Канады.

При этом отмечается, что даже эти данные слишком оптимистичными в сравнении их с остальными исследованиями.

Так, по данным государственного Центра контроля и предупреждения заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention), среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла в первом чтении антитабачный законопроект №4358. Он предусматривает внесение изменений в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", целью которых является уменьшение количества курильщиков в Украине.

В случае принятия этого проекта в законе появятся такие понятия, как электронная сигарета, бездымное табачное изделие, новейшее табачное изделие, возникновение зависимости, спонсорство табака.

Он вводит более жесткие требования к производителям табака. В частности, будет запрещено производство сигарет с содержанием никотина более 1,0 мг (сейчас - 1,2 мг), смолы - 10 мг (сейчас - 12 мг), монооксида углерода - 10 мг (сейчас не регулируется).

Будут запрещены табачные изделия с добавками.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новое жилье для украинцев: в Сумской области напечатают дом с помощью 3D-принтераНовое жилье для украинцев: в Сумской области напечатают дом с помощью 3D-принтера
SpaceX выкатила сверхтяжёлую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor на стартовую площадкуSpaceX выкатила сверхтяжёлую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor на стартовую площадку
Марсолёт Ingenuity совершил одиннадцатый полёт и переместился на новую базуМарсолёт Ingenuity совершил одиннадцатый полёт и переместился на новую базу
Учёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероидаУчёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероида
Откуда взялись загадочные "призрачные облака" электронов в глубоком космосеОткуда взялись загадочные "призрачные облака" электронов в глубоком космосе
Блок рекламы


Похожие новости
Две дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма дельта, - исследованиеДве дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма дельта, - исследование
Метан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёныеМетан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёные
Вакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследованиеВакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследование
Интервал в 45 недель между первой и второй дозой AstraZeneca повышает иммунитет к ковиду, - исследование Оксфордского ун-таИнтервал в 45 недель между первой и второй дозой AstraZeneca повышает иммунитет к ковиду, - исследование Оксфордского ун-та
Добытая из воздуха Тель-Авива вода оказалась пригодной для питья, - исследованиеДобытая из воздуха Тель-Авива вода оказалась пригодной для питья, - исследование
Днепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследованиеДнепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследование
Обычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследованиеОбычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследование
В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"
Впервые на поверхности астероида обнаружено органическое вещество, важное для зарождения жизниВпервые на поверхности астероида обнаружено органическое вещество, важное для зарождения жизни
Вакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследованиеВакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости