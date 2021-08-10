Украинскую школьницу официально признали гением в США

Девушку наградили за проект очистки рек с помощью камыша.

Украинскую школьницу официально признали гением в США
Вікторія Панченко
Фото: facebook.com/osvitaUkraine

Украинскую школьницу Викторию Панченко официально признано гением в США. Таким образом отмечено ее экологический проект.

Как сообщает Образовательная ассамблея, ученица 10 класса Новокаховской школы №1 Виктория Панченко еще в июне этого года получила бронзовую медаль Всемирной Олимпиады гениев и грант 15 тысяч долларов на обучение в Государственном университете Нью-Йорка.

Девушку наградили за проект очистки рек с помощью камыша, который способен выделять из воды загрязняющие вещества.

Для этого Виктория предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Такое биоплато поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.

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