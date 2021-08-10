Фото дня: великолепная арка Млечного пути над пустыней

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила сегодня прекрасный снимок, на котором запечатлена дуга Млечного пути, раскинувшаяся по ночному небу Чили.

Фото дня: великолепная арка Млечного пути над пустыней

Нажмите для увеличения / здесь и ниже изображения ESO

Снимок получен в районе расположения обсерватории ESO Параналь, где установлен Очень большой телескоп (VLT). Этот оптический инструмент состоит из четырёх основных телескопов с диаметром главного зеркала 8,2 м и четырёх подвижных вспомогательных телескопов с апертурой 1,8 м. Телескопы могут работать вместе, образуя гигантский интерферометр VLTI (The Very Large Telescope Interferometer), который позволяет астрономам видеть детали изображений в 25 раз более мелкие, чем с каждым из телескопов по отдельности.

Фото дня: великолепная арка Млечного пути над пустыней

Отмечается, что диаметр Млечного пути достигает 200 000 световых лет. Он состоит из миллиардов звёзд, среди которых и наше Солнце. Галактический центр, видимый на этом снимке как яркая область слева от вершины арки, удалён от нас на расстояние 27 000 световых лет.

Слева от арки расположились Большое и Малое Магеллановы Облака — две галактики, соседствующие с Млечным путём. Это карликовые галактики неправильной формы — возможно, их структура обусловлена гравитационными взаимодействиями друг с другом и с нашей галактикой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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