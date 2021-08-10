SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
Компания SpaceX решила купить стартап Swarm Technologies, занимающийся развёртыванием сети компактных спутников, которые используются для работы Интернета вещей, сообщает издание CNBC. Cогласно заявлению, поданному 6 августа в Федеральную комиссию по связи (FCC), Swarm, у которой на орбите находится 120 крошечных спутников SpaceBEE, 16 июля достигла соглашения с SpaceX о слиянии.
Источник изображений: Swarm Technologies
В заявлении Swarm говорится, что стартап станет «прямой дочерней компанией SpaceX после завершения предполагаемой сделки». Финансовая сторона соглашения не разглашается. По данным Pitchbook, во время последнего раунда финансирования в январе 2019 года Swarm была оценена в $85 млн.
Подобная сделка для SpaceX весьма нетипична, поскольку компания привыкла самостоятельно проектировать и создавать системы, отмечает CNBC. Однако получение лицензий FCC может быть трудоёмким процессом, требующим много времени, а Swarm, согласно сделке, передаст контроль над своими лицензиями на спутники и наземные станции.
«Услуги Swarm выиграют от большей капитализации и доступа к ресурсам SpaceX, а также от синергии, связанной с приобретением поставщиком услуг по проектированию, производству и запуску спутников», — говорится в заявке.
Как именно SpaceX планирует использовать активы Swarm пока неизвестно, поскольку спутники Starlink работают иначе, чем SpaceBEE, отмечает издание.
Swarm, основанная в 2016 году и располагающая штаб-квартирой в Маунтин-Вью (Калифорния), развёртывает свою группировку из 150 спутников. По её словам, спутники SpaceBEE являются «самыми маленькими коммерчески действующими спутниками в космосе» — их размеры составляют всего 11 ? 11 ? 2,8 см. Компания предлагает широкий спектр услуг в сфере Интернета вещей (IoT), включая сервисы для сельского хозяйства, мореплавания и транспорта, энергетики и охраны окружающей среды.
Спутники Swarm взаимодействуют с антеннами на Земле с помощью модулей Swarm Tile, в которые можно встраивать плату для подключения устройств Интернета вещей к глобальной сети связи.
Swarm Tile
Eval Kit
Стоимость Swarm Tile составляет $119, а более крупный отдельный Eval Kit оценивается $499, при этом компания взимает ежемесячную абонентскую плату в размере $5 за использование её сети.