Чешские исследователи обучили дроны обнаруживать аномальное поведение в толпе

Учёные Технического университета в Брно совместно с полицией Чешской Республики разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая анализирует изображение, поступающее с беспилотных летательных аппаратов, и обнаруживает аномальное поведение людей.

Чешские исследователи обучили дроны обнаруживать аномальное поведение в толпе

Источник: gadgets.ndtv.com

О работе системы рассказал в интервью «Радио Прага» выпускник факультета информационных технологий Технического университета в Брно Давид Бажоут. Изображение, поступающее с дронов наружного наблюдения, разбивается на небольшие «ячейки». Система на основе искусственного интеллекта производит анализ картинки по частям, после чего составляет общую картину происходящего. Далее конструируется модель стандартного поведения человека в заданных условиях. И если фактическое поведение людей на изображении с камеры отличается от эталонного, оператор беспилотного летательного аппарата получает соответствующее уведомление для принятия последующего решения. Важнейшим достоинством системы является её способность проводить анализ и дополнительно самообучаться в режиме реального времени. Это обеспечивает возможность срочного реагирования со стороны полиции, когда промедление недопустимо.

В ходе первоначальных испытаний система производила наблюдение за футболистами на поле. Далее некоторых из них попросили внезапно лечь на землю. Система произвела сравнительный анализ, обнаружила нестандартное поведение в этих условиях и немедленно оповестила оператора о возможной аномалии.

Авторы проекта признают, что в реальной жизни всё не так просто — каждый человек в толпе может вести себя по-разному, а «аномальное» поведение далеко не всегда представляет угрозу общественной безопасности. Поэтому учёные предусмотрели возможность дополнительной настройки системы оператором — он может увеличивать или уменьшать её чувствительность к нестандартному поведению. В настоящий момент чешская полиция уже приступила к собственным испытаниям системы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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