Откуда взялись загадочные "призрачные облака" электронов в глубоком космосе

Облака электронов, плавающие в глубоком космосе, впервые удалось снять в высоком разрешении, что открыло ученым космические явления, вызвавшие у астрономов глубокое удивление.

Напоминающие жутких танцующих призраков в космосе, эти колоссальные облака могут раскрыть интересные подробности о поведении сверхмассивных черных дыр и сложной среде между галактиками

Как обнаружили астрономы, призрачные облака электронов создаются «ветрами» двух активных сверхмассивных черных дыр на расстоянии около миллиарда световых лет друг от друга. Они получили название PKS 2130-538, и многое в природе этих странных объектов остается загадкой.

Хотя «призраки» и две радиогалактики, которые, как считалось, ответственны за их образование, были известны и раньше, предыдущие наблюдения не позволяли запечатлеть их с подобным уровнем детализации. «Когда мы впервые увидели "танцующих призраков ", то понятия не имели, что это такое», — признался астрофизик Рэй Норрис из Университета Западного Сиднея и CSIRO в Австралии.

«После недель работы мы выяснили, что смотрим на две "материнские" галактики, находящиеся на расстоянии около миллиарда световых лет. В их центрах находятся две сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие струи электронов, которые затем изгибаются в гротескные формы под воздействием космического ветра».

Ученые признались, что до сих пор не знают, откуда дует этот ветер, почему его потоки имеют такую сложную форму и, главное, что вызывает столь мощные потоки радиоизлучения.

Призрачные облака и излучающие их галактики Norris et al., arXiv, 2021

Наиболее известные радиоисточники такого рода — активные сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Это связано с тем, что по мере того, как эти черные дыры поглощают материю, та направляется за пределы горизонта событий вдоль силовых линий магнитного поля и вырывается из полюсов в виде потоков раскаленного вещества и излучения.

Эти источники являются самыми яркими в радиокосмическом пространстве, а потому именно их чаще всего и фиксируют радиотелескопы. Современная аппаратура лишь начинает показывать нам истинные масштабы радиовселенной — те более слабые источники, которые обычно остаются незамеченными. Например, синхротронное излучение от радиоактивных реликвий в скоплениях галактик, и более загадочные объекты, такие как ORC и пресловутые «танцующие призраки».



