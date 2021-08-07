Учёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероида

Группа планетологов из Калифорнийского технологического института сообщила о впечатляюще детальной температурной картографии загадочного астероида Психея из пояса астероидов между Землёй и Юпитером. Данные получены при наблюдении с Земли, что стало новым шагом в исследовании Солнечной системы.

Температурную карту далёких космических объектов принято создавать с помощью инфракрасных датчиков с длиной волны от 5 до 30 мкм. Но для инфракрасных средств наблюдения даже 200-км Психея будет размером с один пиксель. Астрономы решили пойти по другому пути и получить температурную карту астероида при наблюдении в миллиметровом диапазоне частот с помощью радиотелескопа.

Огромная по площади антенная решётка радиотелескопа позволяет увидеть ту же Психею с разрешением 30 км на пиксель — это 50 пикселей на объект. В оценке температуры с помощью радиоизлучения объекта есть свои тонкости, но результат себя оправдывает. Психея дрейфует в космосе на расстоянии от 179,5 до 329 миллионов км от Земли. И этот объект удалось достаточно подробно изучить на таком расстоянии с земной поверхности.

После изучения полученных данных учёные укрепились в мысли, что поверхность Психеи содержит значительное количество металла. Согласно одной из гипотез Психея — это часть ядра несостоявшейся протопланеты Солнечной системы. Этот астероид обещает оказаться кладезем драгоценных металлов — его теоретическая стоимость в нынешних ценах может достигать $10 квинтиллионов.

Источник изображения: www.caltech.edu

Для непосредственного изучения Психеи NASA готовит космическую миссию, запланированную на 2022 год. К астероиду зонд доберётся в 2026 году. Но чтобы лучше понимать, с какой поверхностью объекта и с каким рельефом зонд будет иметь дело, астрономы уже сейчас пытаются картографировать Психею. Данные о температуре поверхности и оценка температурной инерции вполне подходят для предварительного планирования миссии — это говорит о том, где находится камень, где металл, а где слой пыли. Поразительно, что всё это можно оценить с расстояния в сотни миллионов километров.



