Virgin Galactic возобновила продажи билетов на суборбитальные полёты — теперь место стоит $450 тысяч

Компания Virgin Galactic объявила о возобновлении продаж билетов на полёты в своём космическом корабле SpaceShipTwo. Суборбитальное путешествие теперь обойдётся покупателям в $450 тысяч, пишет The Verge. Несколькими годами ранее билеты продавались по цене в $200 тысяч.

Источник: Virgin Galactic

«Пользуясь всплеском интереса потребителей после завершения миссии Unity 22 (полёт главы компании Ричарда Брэнсона), мы рады объявить о возобновлении продаж начиная с сегодняшнего дня. Стремясь принести чудо космоса в широкие массы, мы рады приоткрыть дверь новой отрасли и возможностей для потребителей», — говорится в заявлении Virgin Galactic.

Напомним, что Virgin Galactic приостановила продажи билетов на полёты в 2014 году. Причиной стало крушение корабля во время тестового полёта. В момент катастрофы, в корабле находились два пилота, один из которых погиб.

Продажи возобновились после успешного полёта на борту корабля основателя компании Ричарда Брэнсона (Richard Branson). Полёт бизнесмена продлился 14 минут. Во время путешествия Брэнсон поднялся на высоту более 84 километров и провёл несколько минут в невесомости. По словам компании, сейчас у них более 600 обладателей билетов на полёт. Как скоро она сможет их всех свозить поближе к космосу — не ясно.



