Марсолёт Ingenuity совершил одиннадцатый полёт и переместился на новую базу

Марсианский вертолёт Ingenuity продолжает совершать полёты в атмосфере Красной планеты. Вчера утром (5 августа) он поднялся на высоту уже в одиннадцатый раз. Полёт прошёл успешно, поставленная задача по перемещению аппарата на новое место базирования выполнена.

Источник изображений: NASA

Дальность полёта на этот раз составила около 380 метров. В результате Ingenuity перелетел на новую локацию, откуда, по замыслу руководителей миссии, он будет совершать разведывательные вылеты в южную часть региона Stah — труднопроходимый участок на дне кратера Езеро на Марсе.

Согласно плану, описание которого было опубликовано на сайте NASA ранее, перелёт состоялся в 7 утра по московскому времени. После прохождения предполётных проверок вертолёт должен был подняться на высоту 12 метров и перелететь на северо-запад на расстояние 385 метров со скоростью порядка 5 м/с.

Позднее Лаборатория реактивного движения NASA подтвердила, что всё прошло, как и задумывалось. «Марсианский вертолёт благополучно перелетел на новое место! Ingenuity летел 130,9 секунды и преодолел около 380 метров, прежде чем приземлиться в месте, которое станет базой для серии будущих разведывательных полётов, чтобы помочь марсоходу Perseverаnce в поисках древней жизни», — сказано в сообщении агентства.

В дальнейшем маленький и манёвренный Ingenuity будет использоваться для прокладки оптимального маршрута марсоходу Perseverence, обладающему широким спектром разнообразного научного оборудования. Согласно более ранним сообщениям, в регионе Stah, который будет осмотрен с помощью камер вертолёта, имеется песчаная рябь, где у марсохода могут возникнуть проблемы с перемещением.

Одиннадцатый полёт решал чисто логистические задачи, поэтому никакие дополнительные исследования не проводились.



