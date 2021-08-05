Учёные отчитались о поисках материала для выработки электричества из комнатного света

Обычного человека окружает всё больше мелкой электроники, на зарядку которой приходится тратить время и внимание. Часть этих проблем может снять получение энергии от окружающего освещения, а поскольку доля городского населения растёт не по дням, а по часам, то комнатное освещение как источник возобновляемой энергии начинает привлекать серьёзных разработчиков и учёных.

Сегодня на виртуальной конференции AIP Publishing Horizons по теме «Хранение и преобразование энергии» представители американского Национального института стандартов и технологий (NIST) доложили об экспериментах с фотогальваническими датчиками в условиях комнатного светодиодного освещения. В опыте оценена эффективность датчиков из фосфида галлия-индия (GaInP), арсенида галлия (GaAs) и традиционного кремния (Si). Во всех случаях источником света служил белый светодиод с цветовой температурой 3000 К яркостью 1000 люкс.

Учёные выяснили, что самым эффективным по выработке электричества оказался фосфид галлия-индия. На втором месте шёл арсенид галлия, а хуже всего показал себя обычный кремний. В то же время исследователи предупреждают, что в условиях реального комнатного освещения источники света могут быть разными, от лампочек накаливания до люминесцентных ламп и светодиодов с целым букетом излучающих спектральных максимумов, поэтому утверждать о неоспоримом преимуществе тех или иных материалов нельзя.

В новых опытах учёные воспроизведут комнатное освещение с множеством источников, включая имитацию событий по нерегулярному включению света. В серии экспериментов исследователи рассчитывают подобрать оптимальную комбинацию материалов фотодатчиков для достаточного сбора энергии от комнатного освещения.



