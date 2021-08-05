Blue Origin попыталась очернить лунный проект Маска: Starship — это очень сложно и рискованно

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) по-прежнему критикует решение NASA предоставить SpaceX Илона Маска (Elon Musk) единственный контракт на создание корабля для высадки астронавтов на Луну. Blue Origin называет отправку людей на Луну с помощью Spaceship «чрезвычайно сложным и высокорисковым» мероприятием.

CNBC

Blue Origin заявляет, что в Spaceship используется беспрецедентное количество технологий и разработок, которые не будут опробованы до того, как Spaceship приземлится на Луне. Напомним, что в прошлую пятницу Счётная палата правительства США отклонила протест Blue Origin по поводу того, что NASA заключило с SpaceX контракт на $2,9 миллиарда в рамках программы Human Landing System, целью которой является высадка людей на Луну. Blue Origin назвала решение NASA препятствующим лидерству США в космической отрасли. Компания также заявляет, что NASA способствует несправедливой конкуренции.

Blue Origin хочет, чтобы NASA заключило второй контракт в рамках программы Human Landing System. Аэрокосмическое агентство не отрицает такой возможности, однако предполагается, что сумма последующих контрактов не будет превышать $45 миллионов.

Инфографика Blue Origin сосредоточена на сравнении лунного посадочного модуля, похожего на предыдущие американские посадочные модули, и подходом SpaceX с использованием специальной версии Starship. Помимо критики сложности Starship, Blue Origin подчеркнула, что объект SpaceX в Техасе никогда не выполнял орбитальные запуски. Компания Безоса упустила тот факт, что SpaceX осуществила больше сотни успешных орбитальных запусков с помощью ракет Falcon 9, чем Blue Origin до сих пор похвастаться не может.

Blue Origin провела дополнительные технические сравнения, отметив, что план SpaceX требует более десяти запусков Starship, чтобы произвести одну посадку на Луну, а также дозаправки на орбите, что ранее не выполнялось. Наконец, Blue Origin сравнила высоту выходных люков для астронавтов. У Starship люк находится на высоте 38 метров и требует использования лифта. У посадочного модуля Blue Origin люк расположен на высоте чуть менее 10 метров, и для спуска астронавтов можно использовать простую лестницу.

CNBC

Одно сравнение, которое не сделала Blue Origin, касается стоимости. Напомним, что NASA заявило, что стоимость стала ключевым фактором при решении заключить контракт с SpaceX. Компания Маска предложила свои услуги за $2,9 миллиарда, тогда как Blue Origin запросила $5,99 миллиарда.

Компания Безоса представила лунный посадочный модуль Blue Moon в мае 2019 года. Blue Origin заявила, что он полностью построен на основе проверенных систем и технологий, использующихся в аэрокосмической отрасли.



