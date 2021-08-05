Blue Origin попыталась очернить лунный проект Маска: Starship — это очень сложно и рискованно

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) по-прежнему критикует решение NASA предоставить SpaceX Илона Маска (Elon Musk) единственный контракт на создание корабля для высадки астронавтов на Луну. Blue Origin называет отправку людей на Луну с помощью Spaceship «чрезвычайно сложным и высокорисковым» мероприятием.

Blue Origin попыталась очернить лунный проект Маска: Starship — это очень сложно и рискованно

CNBC

Blue Origin заявляет, что в Spaceship используется беспрецедентное количество технологий и разработок, которые не будут опробованы до того, как Spaceship приземлится на Луне. Напомним, что в прошлую пятницу Счётная палата правительства США отклонила протест Blue Origin по поводу того, что NASA заключило с SpaceX контракт на $2,9 миллиарда в рамках программы Human Landing System, целью которой является высадка людей на Луну. Blue Origin назвала решение NASA препятствующим лидерству США в космической отрасли. Компания также заявляет, что NASA способствует несправедливой конкуренции.

Blue Origin хочет, чтобы NASA заключило второй контракт в рамках программы Human Landing System. Аэрокосмическое агентство не отрицает такой возможности, однако предполагается, что сумма последующих контрактов не будет превышать $45 миллионов.

Инфографика Blue Origin сосредоточена на сравнении лунного посадочного модуля, похожего на предыдущие американские посадочные модули, и подходом SpaceX с использованием специальной версии Starship. Помимо критики сложности Starship, Blue Origin подчеркнула, что объект SpaceX в Техасе никогда не выполнял орбитальные запуски. Компания Безоса упустила тот факт, что SpaceX осуществила больше сотни успешных орбитальных запусков с помощью ракет Falcon 9, чем Blue Origin до сих пор похвастаться не может.

Blue Origin попыталась очернить лунный проект Маска: Starship — это очень сложно и рискованно

Blue Origin провела дополнительные технические сравнения, отметив, что план SpaceX требует более десяти запусков Starship, чтобы произвести одну посадку на Луну, а также дозаправки на орбите, что ранее не выполнялось. Наконец, Blue Origin сравнила высоту выходных люков для астронавтов. У Starship люк находится на высоте 38 метров и требует использования лифта. У посадочного модуля Blue Origin люк расположен на высоте чуть менее 10 метров, и для спуска астронавтов можно использовать простую лестницу.

Blue Origin попыталась очернить лунный проект Маска: Starship — это очень сложно и рискованно

CNBC

Одно сравнение, которое не сделала Blue Origin, касается стоимости. Напомним, что NASA заявило, что стоимость стала ключевым фактором при решении заключить контракт с SpaceX. Компания Маска предложила свои услуги за $2,9 миллиарда, тогда как Blue Origin запросила $5,99 миллиарда.

Компания Безоса представила лунный посадочный модуль Blue Moon в мае 2019 года. Blue Origin заявила, что он полностью построен на основе проверенных систем и технологий, использующихся в аэрокосмической отрасли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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