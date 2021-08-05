Новое жилье для украинцев: в Сумской области напечатают дом с помощью 3D-принтера

В пгт Недригайлов Сумской области, впервые в Украине, напечатают дом с помощью 3D-принтера. Дом будет иметь площадь 48 квадратных метров (6х8). Сообщение об этом появилось в Facebook на паблике Недригайловской общины. Таким образом, если эксперимент будет успешным, то вскоре жилье для украинцев смогут строить с помощью такой технологии.

Дом с помощью 3D-технологии сооружается в Украине впервые, говорится в сообщении. Недригайлов стал первым населенным пунктом, в котором появится необычное жилье, не случайно. Глава здешней ОТГ Константин Волков близко знаком с руководством компании Мелливора, которая, собственно, и будет воплощать этот замысел.

Причем 3D-принтер, с помощью которого построят новый дом, разработан и изготовлен у нас, в Украине.

"Впервые в Украине напечатают дом с использованием технологии 3D-печати. Принтер разработан и произведен в Украине компанией „Мелливора“, а Недригайлов будет первым населенным пунктом в Украине, где робот построит дом", - говорится в сообщении.

Такой принтер способен напечатать здание площадью до 200 квадратных метров. Однако пока в порядке эксперимента ограничились меньшей площадью – в 48 квадратов.

Причем на постройку 200-метрового дома необходимо всего несколько дней. Очевидно, 48-метровый должны соорудить еще быстрее. Впрочем, в сообщении речь идет о двух неделях, которые, очевидно включают в себя и подготовительный этап.

Обслуживающий персонал принтера состоит всего из двух операторов. Процесс работы решили пока широкой публике не показывать. А вот по завершению работы результат эксперимента все смогут увидеть своими глазами.

"Стены сооружения будут из бетона, в течение двух недель пройдут испытания принтера, а результатом станет дом размером 6х8 метров, который будет служить жителям Недригайлова", - пишут в сообщении.

Таким образом, если результат эксперимента окажется удачным, то в обозримом будущем в Украине можно будет строить жилье с помощью 3D-печати. Это намного ускорит и удешевит процесс. Однако вряд ли такой эксперимент придется по душе воротилам строительного бизнеса.