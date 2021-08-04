Императорские пингвины на грани вымирания

Для императорских пингвинов наличие толстого слоя льда необходимо для жизни. На нем они выводят свое потомство, отдыхают и прячутся от хищников. Поэтому изменение климата и таяние ледников ставит под угрозу выживание целого вида.

В конце 1970-х годов популяция императорских пингвинов в Антарктиде сократилась наполовину из-за таяния льда. Ученые считают, что к 2100 году этот вид может практически исчезнуть

Императорские пингвины комфортно себя чувствуют в своей нынешней среде обитания, однако при текущих темпах изменения климата они не успеют эволюционировать, чтобы приспособиться к новым условиям. Более того, даже если в ближайшее время поведение животных начнет меняться, и новые поколения будут лучше адаптированы, это не сможет компенсировать ущерб, наносимый уже сейчас.

В новом исследовании американские ученые совместно с коллегами показали, что если нынешний темп глобального потепления и правительственная политика стран в отношении этих изменений останутся такими же, лед Антарктиды будет быстро таять. Это приведет к резкому сокращению численности императорских пингвинов, и к 2100 году 98% этого вида исчезнет.

В связи с этим Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США предлагает включить императорского пингвина в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Несмотря на то, что императорские пингвины не живут на территории США , а значит, и меры Закона об исчезающих видах на них распространяются, включение животных в список исчезающих видов все еще может принести пользу. Например, это может снизить ущерб от рыболовных флотов США , которые могут действовать в регионе.

Причем императорские пингвины — далеко не единственный вид, страдающий от последствий глобального потепления. Недавно мы писали о внесении лис Сьерра-Невады в список исчезающих видов.



