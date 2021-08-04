Ученые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов лет

Исследователи впервые обнаружили окаменевший мозг краба возрастом 310 миллионов лет. Это открытие рассказало ученым некоторые удивительные подробности об эволюции этих древних существ.

Ученые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов лет

Мозг настолько мягкий, что почти всегда разлагается первым — но в этот раз исследователям повезло добыть уникальный образец окаменелости

Окаменевший мозг, принадлежащий вымершему виду Euproops danae, был обнаружен в Мазон-Крик в Иллинойсе, где условия были как раз подходящими, чтобы идеально сохранить нежные мягкие ткани животного.

В наши дни существует четыре вида подковообразных крабов — все они обладают твердым экзоскелетом, 10 ногами и U-образной головой. По данным Национальной федерации дикой природы, несмотря на свое название, эти «крабы» на самом деле являются паукообразными, а потому биологически куда ближе к скорпионам и паукам. По словам исследователей, хотя окаменелости подковообразных крабов встречаются относительно часто, ранее об их древнем мозге ничего не было известно.

«Это первое и единственное свидетельство наличия мозга у ископаемого подковообразного краба», — рассказал в интервью порталу Live Science ведущий автор исследования Рассел Бикнелл, палеонтолог из Университета Новой Англии в штате Мэн. Он добавил, что шансы найти окаменевший мозг составляют «один на миллион, а то и того меньше».

Ученые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов лет

Внешний вид окаменелости и схематичное изображение существа Russell Bicknell 

По словам Бикнелла, мягкие ткани, из которых состоит мозг, склонны к очень быстрому разложению. «Для их сохранения нужны либо особые геологические условия, либо полная консервация в янтаре». В данном конкретном случае именно совокупность геологических факторов помогла сохранить мягкие ткани в идеальном состоянии на протяжении многих лет и даже позволила современным ученым увидеть мозг – или, по крайней мере, его детальный отпечаток.

Отложения в Мазон-Крик состоят из минерала карбоната железа, называемого сидеритом, который образует конкреции — осадки, которые могут быстро покрыть мертвое тело и превратить его в окаменелость. Именно они и сохранили тело подковообразного краба, однако при этом ткань мозга все-так успела разложиться. Но ученым повезло: когда мозг сгнил, его заменил глинистый минерал, называемый каолинитом, который создал почти идеальный слепок серого вещества.

Ученые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов лет

Еще одна прекрасно сохранившаяся окаменелость Javier Ortega-Hern?ndez На фото - членистоногое Chengjiangocaris kunmingensis, обнаруженное на территории Китая, и его художественная реконструкция

В настоящее время исследователи развернули настоящую охоту за другими ископаемыми останками, которые может скрывать этот регион. Они отмечают, что за более чем 300 миллионов лет нервная система паукообразных почти не претерпела изменений и очень сильно похожа на мозговые структуры современных животных.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NASA опубликовало видео последнего полёта марсианского вертолёта IngenuityNASA опубликовало видео последнего полёта марсианского вертолёта Ingenuity
Renault будет использовать в аккумуляторах литий, добытый из геотермальных источниковRenault будет использовать в аккумуляторах литий, добытый из геотермальных источников
В США одобрили испытания на людях интерфейса мозг-компьютер компании SynchronВ США одобрили испытания на людях интерфейса мозг-компьютер компании Synchron
Коронавирус Дельта передается даже вакцинированными людьмиКоронавирус Дельта передается даже вакцинированными людьми
Названа причина аварийной ситуации на роSSийском модуле, который вывел из строя МКСНазвана причина аварийной ситуации на роSSийском модуле, который вывел из строя МКС
Блок рекламы


Похожие новости
В Испании нашли пещерные рисунки неандертальцев, которым более 60 тыс. летВ Испании нашли пещерные рисунки неандертальцев, которым более 60 тыс. лет
В США одобрили испытания на людях интерфейса мозг-компьютер компании SynchronВ США одобрили испытания на людях интерфейса мозг-компьютер компании Synchron
У тех, кто уже переболел COVID-19, обнаружены странные аномалии мозгаУ тех, кто уже переболел COVID-19, обнаружены странные аномалии мозга
Учёные смогли впервые наблюдать за облаками в ночном небе Венеры — это поможет изучать погоду на других планетахУчёные смогли впервые наблюдать за облаками в ночном небе Венеры — это поможет изучать погоду на других планетах
В тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч летВ тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч лет
Ученые предупреждают, что в ближайшие десятилетия миру стоит ждать рекордной жары и еще более масштабных наводненийУченые предупреждают, что в ближайшие десятилетия миру стоит ждать рекордной жары и еще более масштабных наводнений
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили и измерили следы изотоповВ атмосфере экзопланеты впервые обнаружили и измерили следы изотопов
SEC оштрафовала космический стартап на $7 миллионов. Причина — обман инвесторовSEC оштрафовала космический стартап на $7 миллионов. Причина — обман инвесторов
Для миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективнаДля миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективна
В Китае нашли череп ранее неизвестного вида человекаВ Китае нашли череп ранее неизвестного вида человека
Последние новости
Подгружаем последние новости