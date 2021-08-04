Ученые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов лет

Исследователи впервые обнаружили окаменевший мозг краба возрастом 310 миллионов лет. Это открытие рассказало ученым некоторые удивительные подробности об эволюции этих древних существ.

Мозг настолько мягкий, что почти всегда разлагается первым — но в этот раз исследователям повезло добыть уникальный образец окаменелости

Окаменевший мозг, принадлежащий вымершему виду Euproops danae, был обнаружен в Мазон-Крик в Иллинойсе, где условия были как раз подходящими, чтобы идеально сохранить нежные мягкие ткани животного.

В наши дни существует четыре вида подковообразных крабов — все они обладают твердым экзоскелетом, 10 ногами и U-образной головой. По данным Национальной федерации дикой природы, несмотря на свое название, эти «крабы» на самом деле являются паукообразными, а потому биологически куда ближе к скорпионам и паукам. По словам исследователей, хотя окаменелости подковообразных крабов встречаются относительно часто, ранее об их древнем мозге ничего не было известно.

«Это первое и единственное свидетельство наличия мозга у ископаемого подковообразного краба», — рассказал в интервью порталу Live Science ведущий автор исследования Рассел Бикнелл, палеонтолог из Университета Новой Англии в штате Мэн. Он добавил, что шансы найти окаменевший мозг составляют «один на миллион, а то и того меньше».

Внешний вид окаменелости и схематичное изображение существа Russell Bicknell

По словам Бикнелла, мягкие ткани, из которых состоит мозг, склонны к очень быстрому разложению. «Для их сохранения нужны либо особые геологические условия, либо полная консервация в янтаре». В данном конкретном случае именно совокупность геологических факторов помогла сохранить мягкие ткани в идеальном состоянии на протяжении многих лет и даже позволила современным ученым увидеть мозг – или, по крайней мере, его детальный отпечаток.

Отложения в Мазон-Крик состоят из минерала карбоната железа, называемого сидеритом, который образует конкреции — осадки, которые могут быстро покрыть мертвое тело и превратить его в окаменелость. Именно они и сохранили тело подковообразного краба, однако при этом ткань мозга все-так успела разложиться. Но ученым повезло: когда мозг сгнил, его заменил глинистый минерал, называемый каолинитом, который создал почти идеальный слепок серого вещества.

Еще одна прекрасно сохранившаяся окаменелость Javier Ortega-Hern?ndez На фото - членистоногое Chengjiangocaris kunmingensis, обнаруженное на территории Китая, и его художественная реконструкция

В настоящее время исследователи развернули настоящую охоту за другими ископаемыми останками, которые может скрывать этот регион. Они отмечают, что за более чем 300 миллионов лет нервная система паукообразных почти не претерпела изменений и очень сильно похожа на мозговые структуры современных животных.



