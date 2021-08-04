SpaceX выкатила сверхтяжёлую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor на стартовую площадку

SpaceX выкатила на стартовую площадку космической базы в Бока-Чика свою первую сверхтяжёлую ракету-носитель Super Heavy. Несколько дней инженеры компании занимались установкой 29 двигателей Raptor, после чего прототип ракеты Super Heavy под названием Booster 4 отправился на стартовую площадку, находящуюся в нескольких километрах от места сборки.

Изображение: SpaceX

В скором времени SpaceX приступит к проверке ракеты на герметичность, а также к тестам двигателей. Если всё пойдёт по плану, то 70-метровая Super Heavy может быть готова к орбитальному полёту в течение ближайших месяцев. Напомним, Super Heavy представляет собой первую ступень многоразовой космической транспортной системы Starship, которая разрабатывается компанией SpaceX для полётов на Луну и Марс. Не так давно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало HLS Starship в качестве лунного посадочного модуля в рамках американской программы Artemis, которая направлена на обеспечение устойчивого присутствия людей на Луне к концу десятилетия.

Изображение: SpaceX

Верхняя ступень системы представляет собой 50-метровый корабль Starship, финальная версия которого, как ожидается, будет оснащена шестью двигателями Raptor. Что касается финальной версии ракеты Super Heavy, то в ней будет задействовано 32 двигателя Raptor. В прошлом месяце SpaceX провела статические огневые испытания на прототипе ракеты под названием Booster 3.

Если всё пойдёт по намеченному плану, то компания Илона Маска (Elon Musk) в скором времени проведёт тестовый пуск Booster 4 с кораблём SN20. При этом первая ступень системы должна приводниться в Мексиканском заливе через несколько минут после старта, а сам корабль выйдет на орбиту, совершит один виток вокруг Земли и сядет в Тихом океане вблизи гавайского острова Кауаи примерно через 90 минут после старта. Пока неясно, когда могут пройти испытания Booster 4 и SN20. Даже если все предпусковые проверки и испытания будут пройдены успешно, могут возникнуть логистические препятствия. Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации США в настоящее время проводит экологическую проверку миссий по запуску Starship, и пока неизвестно, когда она будет завершена.



