В Испании нашли пещерные рисунки неандертальцев, которым более 60 тыс. лет

Исследование показало, что пигмент наносился в разное время, иногда с разницей более 10 тыс. лет.

В Испании нашли пещерные рисунки неандертальцев, которым более 60 тыс. лет
Фото: bbc.com

В пещере Куэва-де-Ардалес, что на юге Испании, исследователи нашли рисунки неандертальцев, сделанные около 65 тыс. лет назад.

Об этом сообщает BBC.

По словам ученых, красные отметки на сталагмитовых столбах были нанесены примерно за 20 тыс. лет до прибытия современных людей в Европу.

Они считают, что пигменты красной охры, которые были обнаружены в трех пещерах, были разновидностью пещерного искусства в неандертальцев.

Исследование также показало, что пигмент наносился в разное время, иногда с разницей более 10 тыс. лет. Вероятно, поколения неандертальцев возвращались на это место через некоторое время, чтобы сделать символические отметки.

Напомним, в Китае нашли череп ранее неизвестного вида человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault будет использовать в аккумуляторах литий, добытый из геотермальных источниковRenault будет использовать в аккумуляторах литий, добытый из геотермальных источников
NASA опубликовало видео последнего полёта марсианского вертолёта IngenuityNASA опубликовало видео последнего полёта марсианского вертолёта Ingenuity
Названа причина аварийной ситуации на роSSийском модуле, который вывел из строя МКСНазвана причина аварийной ситуации на роSSийском модуле, который вывел из строя МКС
Rocket Lab успешно отправила в космос американский военный спутникRocket Lab успешно отправила в космос американский военный спутник
Коронавирус Дельта передается даже вакцинированными людьмиКоронавирус Дельта передается даже вакцинированными людьми
Блок рекламы


Похожие новости
В тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч летВ тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч лет
Ученые предупреждают, что в ближайшие десятилетия миру стоит ждать рекордной жары и еще более масштабных наводненийУченые предупреждают, что в ближайшие десятилетия миру стоит ждать рекордной жары и еще более масштабных наводнений
Увеличение мощности солнечных панелей за счёт новых технологий сделает такую энергию более дешёвойУвеличение мощности солнечных панелей за счёт новых технологий сделает такую энергию более дешёвой
В Китае нашли череп ранее неизвестного вида человекаВ Китае нашли череп ранее неизвестного вида человека
На Тернопольщине во время весенне-полевых работ случайно нашли артефакты возрастом до пяти тысяч летНа Тернопольщине во время весенне-полевых работ случайно нашли артефакты возрастом до пяти тысяч лет
В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"
Астрономы нашли во Вселенной новую двойную планетуАстрономы нашли во Вселенной новую двойную планету
Зонды «Вояджер», которым уже более 40 лет, обнаружили новый тип электронных вспышек СолнцаЗонды «Вояджер», которым уже более 40 лет, обнаружили новый тип электронных вспышек Солнца
Ученые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометыУченые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометы
В США зарегистрировали антиковидный препарат REGN-COV2, которым лечили ТрампаВ США зарегистрировали антиковидный препарат REGN-COV2, которым лечили Трампа
Последние новости
Подгружаем последние новости