В Испании нашли пещерные рисунки неандертальцев, которым более 60 тыс. лет

Исследование показало, что пигмент наносился в разное время, иногда с разницей более 10 тыс. лет.

В пещере Куэва-де-Ардалес, что на юге Испании , исследователи нашли рисунки неандертальцев, сделанные около 65 тыс. лет назад.

Об этом сообщает BBC.

По словам ученых, красные отметки на сталагмитовых столбах были нанесены примерно за 20 тыс. лет до прибытия современных людей в Европу.

Они считают, что пигменты красной охры, которые были обнаружены в трех пещерах, были разновидностью пещерного искусства в неандертальцев.

Исследование также показало, что пигмент наносился в разное время, иногда с разницей более 10 тыс. лет. Вероятно, поколения неандертальцев возвращались на это место через некоторое время, чтобы сделать символические отметки.

Напомним, в Китае нашли череп ранее неизвестного вида человека.