В США одобрили испытания на людях интерфейса мозг-компьютер компании Synchron

Нейротехнический стартап под названием Synchron получил одобрение от FDA на начало клинических испытаний.

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Небольшой стартап Synchron обошел Neuralink Маска

Synchron, компания по передаче данных мозга, ответственная за устройство, которое в прошлом году успешно позволило двум парализованным людям управлять компьютерами силой мысли, получила одобрение от Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на тестирование мозгового имплантата на людях-добровольцах.

«Одобрение отражает годы испытаний на безопасность, проведенных совместно с FDA. Мы работали вместе, чтобы проложить путь к первому коммерческому разрешению имплантируемого интерфейса мозг-комьютер для лечения паралича. Мы очень рады, что в этом году наконец-то начнем клинические испытания в США», – сказал генеральный директор Synchron Томас Оксли в заявлении компании.

Несмотря на то, что интерфейс мозг-компьютер уже существует и развивается (даже у Илона Маска есть собственная компания Neuralink), подобные устройства сложно реализовать за пределами клинических условий. Дело в том, что большинство мозговых имплантатов требуют сложных хирургических операций.

Однако Stentrode – устройство от Synchron – позволяет избежать этих проблем. Этот нейронный имплант проникает в мозг через яремную вену.

Теперь Synchron собирается набрать шесть пациентов с тяжелым параличом для предстоящего испытания, которое будет проходить в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке, США . В Австралии в настоящее время уже проходят аналогичные испытания: четырем пациентам уже установили имплант от Synchron. Как показывает ответ, опубликованный в Journal of Interventional Neurosurgery в октябре 2020 года, двое из этих пациентов смогли после имплантации и короткого периода обучения использовать нейроинтерфейс в домашних условиях без присмотра специалистов.



