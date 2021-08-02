Renault будет использовать в аккумуляторах литий, добытый из геотермальных источников

В силу ряда причин производство литиевых аккумуляторов лучше располагать в непосредственной близости от места производства электромобилей. Европейский рынок станет одним из крупнейших в мире, поэтому многие производители намереваются локализовать не только выпуск аккумуляторов, но и добычу лития. Renault будет получать гидроксид лития, добытый из геотермальных источников в Германии.

Renault будет использовать в аккумуляторах литий, добытый из геотермальных источников

Источник изображения: Studio Orange

Как отмечает Reuters, французскому автогиганту удалось заключить соглашение с молодой компанией Vulcan Energy Resources, которая намеревается использовать геотермальные источники в Германии как для генерации электроэнергии, так и для добычи гидроксида лития более гуманным способом, чем в открытых карьерах. Суть процесса такова: горячий «рассол» из подземных источников сперва используется на геотермальной электростанции, а затем в остывшем виде обрабатывается с целью добычи гидроксида лития, после чего отработанная жидкость поступает обратно под землю. Главное преимущество данного техпроцесса — отсутствие выбросов соединений углерода.

Vulcan Energy собирается инвестировать в первый проект на территории Германии около $2 млрд, литий здесь начнут добывать в 2024 году, а с 2026 года компания будет поставлять французскому автопроизводителю от 6 до 17 тысяч тонн лития ежегодно. Контракт заключён сроком на пять лет. Помимо немецких инвесторов, поддержку Vulcan Energy оказывают и австралийские акционеры. Южнокорейская LG Energy Solution тоже будет получать литий с немецкого месторождения для производства тяговых аккумуляторов в Европе. Третьим клиентом может оказаться автоконцерн Stellantis NV.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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