Коронавирус Дельта передается даже вакцинированными людьми

Коронавирус Дельта сопоставим по заразности с такими болезнями как ветрянка и корь, которые молниеносно распространяются и очень быстро передаются от человека к человеку. Причем передавать этот штамм другим могут как непривитые люди, так и те, кто полноценно привит от коронавируса.

К такому неутешительному выводу пришли американские специалисты. В СМИ просочился документ Центра контроля и профилактики заболеваний США (СДС), предназначенный для внутреннего пользования.

"Вариант Delta, который распространяется в Соединенных Штатах, вероятно, вызывает более тяжелое течение болезни и распространяется так же легко, как ветрянка", - говорится в отчете.

По словам доктора Рошель Валенски, прокомментировавшей эти выводы своих коллег, вирус Дельта – это один из заразнейших вирусов, известных человечеству. Если ранее "обычные" штаммы коронавируса по заразности сравнивали с простудой, при которой больной в среднем заражает еще одного-двух человек, то теперь штамм Дельта сравнивают с ветрянкой или корью, которую один больной передает 8-9 другим людям.

Еще одно неприятное открытие: переносчиками инфекции могут быть как невакцинированные, так и вакцинированные люди.

"Суть в том, что... вакцинированные люди, даже если они не заболели, инфицируются и передают вирус на таком же уровне, как и непривитые люди, которые заразились", - рассказал руководитель Центра вакцинации в Эмори в Атланте доктор Вальтер Оренштейн.

Однако статистика все же говорит в пользу вакцинации

Во-первых, люди, получившие прививку, имеют втрое меньше рисков заразиться коронавирусом Дельта.

Во-вторых, у них в десять раз меньше шанс заболеть в тяжелой форме или умереть.