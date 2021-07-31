Коронавирус Дельта передается даже вакцинированными людьми

Коронавирус Дельта сопоставим по заразности с такими болезнями как ветрянка и корь, которые молниеносно распространяются и очень быстро передаются от человека к человеку. Причем передавать этот штамм другим могут как непривитые люди, так и те, кто полноценно привит от коронавируса.

Коронавирус Дельта могут передавать и привитые граждане - американские ученые

К такому неутешительному выводу пришли американские специалисты. В СМИ просочился документ Центра контроля и профилактики заболеваний США (СДС), предназначенный для внутреннего пользования.

"Вариант Delta, который распространяется в Соединенных Штатах, вероятно, вызывает более тяжелое течение болезни и распространяется так же легко, как ветрянка", - говорится в отчете.

По словам доктора Рошель Валенски, прокомментировавшей эти выводы своих коллег, вирус Дельта – это один из заразнейших вирусов, известных человечеству. Если ранее "обычные" штаммы коронавируса по заразности сравнивали с простудой, при которой больной в среднем заражает еще одного-двух человек, то теперь штамм Дельта сравнивают с ветрянкой или корью, которую один больной передает 8-9 другим людям.

Коронавирус Дельта могут передавать и привитые граждане - американские ученые

Еще одно неприятное открытие: переносчиками инфекции могут быть как невакцинированные, так и вакцинированные люди.

"Суть в том, что... вакцинированные люди, даже если они не заболели, инфицируются и передают вирус на таком же уровне, как и непривитые люди, которые заразились", - рассказал руководитель Центра вакцинации в Эмори в Атланте доктор Вальтер Оренштейн.

Однако статистика все же говорит в пользу вакцинации

Во-первых, люди, получившие прививку, имеют втрое меньше рисков заразиться коронавирусом Дельта.

Во-вторых, у них в десять раз меньше шанс заболеть в тяжелой форме или умереть.

В общем, на основании полученных выводов, в США активно возвращаются к масочному режиму и призывают всех вакцинироваться. Ношение маски опять стало обязательным во всех госучреждениях, а также на большей части территории США.


Марченко Любов, Тудей

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