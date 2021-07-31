Blue Origin не смогла оспорить контракт NASA со SpaceX на создание лунного модуля
Счётная плата США (GAO) отклонила протест компании Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) по поводу решения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключить контракт на строительство посадочного модуля для высадки астронавтов на Луну с компанией SpaceX Илона Маска (Elon Musk). Вместе с этим была отклонена жалоба компании Dynetics, которая также претендовала на получение лунного контракта.
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Компании Blue Origin и Dynetics заявили в апреле этого года, что NASA нарушает американское законодательство, заключая контракт на сумму в $2,9 млрд с единственным подрядчиком в лице SpaceX. В ходе разбирательства специалисты GAO пришли к выводу, что «NASA оставляет за собой право заключать один, два или несколько контрактов, или же вовсе не заключать его». На основании этого было принято решение о том, что NASA не нарушает действующих законов.
Илон Маск отреагировал на решение GAO, опубликовав в своём аккаунте в Twitter короткое сообщение, выражающее удовлетворённость решением ведомства.
GAO
— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021
Решение GAO снимает трёхмесячный процедурный запрет на заключение контракта со SpaceX, который был введён после того, как Blue Origin и Dynetics попытались оспорить решение NASA. Лунная программ NASA по-прежнему предусматривает высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а также выполнение ещё нескольких пилотируемых миссий. Согласно имеющимся данным, в будущем NASA планирует заключить ещё несколько контрактов по полётам к спутнику Земли, побороться за которые смогут разные компании.
Несмотря на нынешнее решение GAO, Blue Origin может оспорить его в Федеральном суде США. Планирует ли компания Джеффа Безоса продолжить борьбу за получение лунного контракта, пока не известно.