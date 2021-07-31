NASA опубликовало видео последнего полёта марсианского вертолёта Ingenuity

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео 10-го полёта марсианского вертолёта Ingenuity, сообщает портал Space.com. Во время последней миссии винтокрылая машина поднялась на рекордную для неё высоту в 12 метров и преодолела расстояние в 95 метров. С учётом последнего полёта аппарат уже преодолел расстояние более 1,6 км над Красной планетой.

Источник изображения: NASA JPL

Последний запуск вертолёта Ingenuity состоялся 24 июля. По словам команды миссии, этот полёт оказался для него самым сложным. В его ходе Ingenuity выполнил несколько манёвров и достиг 10 маршрутных точек. Вертолёт пролетел над местностью «Поднятые хребты», расположенной в южной части кратера Езеро, где 18 февраля этого года высадился марсоход NASA Perseverance. Визуальные данные, полученные в ходе полёта, могут помочь команде миссии ровера проложить безопасный маршрут для исследования «Поднятых хребтов». Эту местность специалисты американского ведомства называют «весьма интригующей».

Марсианский вертолёт Ingenuity был разработан с учётом возможности совершить только четыре полёта. Однако после того, как аппарат успешно справился с основной частью миссии, американское аэрокосмическое агентство посчитало возможным использовать его и в дальнейшем. При этом каждый раз продолжительность и сложность полёта увеличивается. В последний раз Ingenuity провёл в марсианском небе 165,4 секунды, что всего лишь на долю секунды меньше времени его девятого полёта, который он совершил 5 июля.

Пока учёные изучает полученные вертолётом данные, сам Ingenuity «отдыхает» уже на седьмом импровизированном марсианском аэродроме.

Основная задача миссии марсохода Perseverance — поиск признаков марсианской жизни, а также сбор образцов марсианского грунта для последующей доставки на Землю. Аппарат был отправлен к Марсу с мыса Канаверал ровно год назад, 30 июля 2020-го.



