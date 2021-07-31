Названа причина аварийной ситуации на роSSийском модуле, который вывел из строя МКС

Несанкционированное срабатывание двигателей роSSийской космической лаборатории "Наука", в результате которого МКС развернулась на 45 градусов и временно вышла из строя, в "Роскосмосе" списали на сбой программного обеспечения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу роSSийским космическим агентством "Роскосмос".

Летный директор роSSийского сегмента МКС Владимир Соловьев, комментируя операцию по стыковке модуля, заявил, что из-за "кратковременного сбоя программного обеспечения" была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей лаборатории.

В настоящее время, по словам Соловьева, станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и многоцелевого лабораторного модуля работают нормально.

МКС потеряла контроль над своим положением на 47 минут в четверг, когда роSSийская космическая лаборатория "Наука" неожиданно запустила двигатели через несколько часов после стыковки. В результате орбитальный комплекс был выведен из его нормального положения.

Расположение станции является критически важным для получения энергии от солнечных батарей и для связи с космическими командами поддержки на Земле. Связь космической станции с наземными диспетчерами также дважды прервалась на несколько минут в четверг.