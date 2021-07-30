Глава ВВС Великобритании заявил, что РоSSия и Китай отрабатывают в космосе уничтожение спутников
КНР, например, разрабатывает лазерное оружие для "ослепления" спутников.
Начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон заявил, что активность Китая и РоSSии в космосе ежедневно создает угрозы. Москва и Пекин каждый день осуществляют "сомнительные" действия, такие как запуск своих спутников в непосредственной близости к другим, рассказал он в интервью The Telegraph.
Также РФ и КНР ведут деятельность, которая могла бы уничтожить спутники других стран. Кроме того, эти государства собирают разведывательную информацию в космосе.
"За последний год РоSSия развернула комбинацию спутников, которые мы описали бы как имеющие характеристики оружия, и она практиковала маневр, который, мы бы сказали, мог быть сделан только для умышленного уничтожения другого спутника", - отметил Вигстон.
Китай, по его словам, разрабатывает противоспутниковые технологии, в частности, ракеты и лазерное оружие для их ослепления.
Глава штаба ВВС считает, что конфликты между странами вскоре начнут происходить и в космосе.
Напомним, что в декабре 2020 года директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил РоSSию в "провокационном поведении" в космосе. В частности, РоSSия запустила в космос спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.