Глава ВВС Великобритании заявил, что РоSSия и Китай отрабатывают в космосе уничтожение спутников

Начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон заявил, что активность Китая и РоSSии в космосе ежедневно создает угрозы. Москва и Пекин каждый день осуществляют "сомнительные" действия, такие как запуск своих спутников в непосредственной близости к другим, рассказал он в интервью The Telegraph.

Также РФ и КНР ведут деятельность, которая могла бы уничтожить спутники других стран. Кроме того, эти государства собирают разведывательную информацию в космосе.

"За последний год РоSSия развернула комбинацию спутников, которые мы описали бы как имеющие характеристики оружия, и она практиковала маневр, который, мы бы сказали, мог быть сделан только для умышленного уничтожения другого спутника", - отметил Вигстон.

Китай, по его словам, разрабатывает противоспутниковые технологии, в частности, ракеты и лазерное оружие для их ослепления.

Глава штаба ВВС считает, что конфликты между странами вскоре начнут происходить и в космосе.