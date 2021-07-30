МКС временно вышла из строя из-за неисправности пристыкованного роSSийского модуля, - NASA

Через 3 часа после стыковки двигатели модуля включились, а саму станцию начало хаотично качать.

МКС временно вышла из строя из-за неисправности пристыкованного роSSийского модуля, - NASA
Можуль Наука
Фото: N+1

У роSSийского космично-лабораторного модуля "Наука" после пристыковки к Международной космической станции неожиданно включились двигатели, а сама станция развернулась на 45 градусов. Двигатели включились через несколько часов после стыковки, сообщает Reuters.

Семь членов экипажа на борту - двое роSSийских космонавтов, трое астронавтов NASA, один японский и один астронавт Европейского космического агентства из Франции - были и остаются в безопасности.

По данным NASA, авария произошла во время того, как диспетчеры в Москве выполняли процедуры "реконфигурации" после стыковки.

По словам представителя космического агентства США, реактивные двигатели модуля по непонятной причине перезапустились, в результате чего вся станция вышла из нормального полетного положения на высоте около 250 миль над Землей. Руководитель полета миссии объявил "аварийную ситуацию с космическим кораблем".

Затем около 45 минут наблюдалась "потеря контроля над ориентацией". Летным группам на Земле удалось восстановить ориентацию космической станции, активировав двигатели на втором модуле орбитальной платформы.

Станция отклонялась и выравнивалась со скоростью полградуса в секунду. Связь с экипажем была потеряна примерно на 20 минут, однако, по словам NASA, для них движение МКС не было ощутимым.

В конце концов двигатели роSSийской "Науки" удалось выключить, и МКС стабилизировалась. В случае угрозы члены экипажа могли бы эвакуироваться на капсуле экипажа SpaceX.

Причина неисправности двигателей "Науки" пока не ясна. Сама МКС повреждений, по предварительным данным, не испытала, но потеряла больше топлива, чем рассчитывалось.

Неисправность заставила NASA отложить минимум до 3 августа запланированный запуск капсулы CST-100 Starliner от Boeing в полет на космическую станцию без экипажа. Капсула должна была отправиться на ракете Atlas V сегодня из Космического центра Кеннеди во Флориде.

"Наука" - первый за 11 лет роSSийский модуль, запущенный на МКС. Он должен использоваться для научных экспериментов и поддержки станции.

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