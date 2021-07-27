В Египте обнаружено 2000-летнее судно рядом с затонувшим городом

В Средиземном море у берегов Египта археологи обнаружили затонувшее судно, которому 2200 лет! Оно было найдено под камнями храма Амона, разрушенного во время землетрясения.

Christoph Gerigk

Затонувший город Гераклион был обнаружен лишь в 2000 году французским подводным археологом Франком Годьо. До сих пор он хранит множество тайн и сокровищ

Археологи рассказывают, что галера имела 25 метров в длину, а ее корпус был построен с плоским килем, что было характерно для плавания по реке Нил. Ученые также обнаружили среди обломков парус, и другие доказательства того, что «корабль был построен в Египте». Корабль затонул в результате обрушения храма и огромных блоков, упавших на него во II веке до нашей эры, из-за разрушительного землетрясения. Однако неясно, какой груз, если таковой имелся, был на борту галеры, когда она затонула.

Рядом с судном ученые также нашли место захоронения, которое использовалось еще 2400 лет назад. Рядом с ним команда нашла искусно украшенную керамику и золотой амулет с изображением Беса, карликового божества, связанного с деторождением и плодородием. Могильник был покрыт грудой камней, которая обычно использовалась в древнем мире для обозначения мест захоронений.

Интересно, что и судно, и могильник были найдены на месте древнего города Гераклиона, который ушел под воду 1000 лет назад из-за постоянных землетрясений в регионе.



