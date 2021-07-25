В центре далекой галактики обнаружили сразу три черные дыры

В центре неправильной галактики NGC 6240 находятся сразу три сверхмассивные черные дыры.

В центре далекой галактики обнаружили сразу три черные дыры

NASA/ESA/the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration/A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University) 

Специалисты изучили неправильную галактику NGC 6240, находящуюся от нас примерно в 300 миллионах световых лет. В отличие от обычных галактик, например нашего Млечного Пути, она имеет довольно странную форму (внешне чем-то напоминает разбитое яйцо) — и, как считалось, была сформирована в результате столкновения двух галактик; астрономы долгое время считали, что данное столкновение привело к наличию в NGC 6240 двух сверхмассивных черных дыр. Недавнее исследование, однако, предполагает, что в действительности в центре данной галактики находятся целые три сверхмассивные черные дыры, и согласно предположению ученых, NGC 6240 могла сформироваться в результате столкновения одновременно трех галактик.

Все три черные дыры в центре NGC 6240, как указывается, имеют массы более 90 миллионов солнечных; они находятся в области космоса, тянущейся менее чем на 3 000 световых лет — то есть менее чем на одну сотую размеров галактики. Такую концентрацию сверхмассивных черных дыр обнаружили впервые.

Изучали NGC 6240 специалисты при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT) в Чили. Работа, посвященная исследованию, опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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