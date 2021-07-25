NASA выбрало ракету Маска для запуска межпланетной станции для изучения спутника Юпитера

Старт Europa Clipper запланировано на конец 2024 года.

NASA выбрало ракету Маска для запуска межпланетной станции для изучения спутника Юпитера
Фото: europa.nasa.gov

Американское космическое агентство NASA выбрало супертяжелую ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска для запуска в космос новой межпланетной станции Europa Clipper, которая будет изучать ледяной спутник Юпитера Европу.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск Europa Clipper запланировано на октябрь 2024 года.

Изначально планировалось, что станцию отправят в космос с помощью ракеты-носителя SLS (Space LaunchSystem), но из-за проблем при разработке ракеты агентство отказалось от SLS. После этого NASA начало поиск другой ракеты-носителя среди космических компаний. 23 июля агентство объявило, что выбрало ракету сверхтяжелого класса Falcon Heavy.

Запуск должен состояться в октябре 2024 со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди. Общая сумма пускового контракта составила около 178 млн долларов. Ожидается, что после запуска станция осуществит гравитационный манёвр у Марса в феврале 2025 года, у Земли - в декабре 2026 и прибудет к Юпитеру в апреле 2030 года.

Europa Clipper будет заниматься исследованиями Европы - большого ледяного спутника Юпитера с глобальным подповерхностным океаном, который остается в жидком виде благодаря приливным силам со стороны газового гиганта. Из-за трещин в коре на спутнике неоднократно наблюдались гейзеры, а на его дне могут идти гидротермальные процессы, которые способны создать благоприятные условия для развития микробиологической жизни.

Аппарат картографируя поверхность Европы, определит состав и толщину ледяной коры, а также состав и свойства океана.

Источник: N+1

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