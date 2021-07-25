Из-за глобальной пыльной бури в южном полушарии Марса прекратилась зима

В июне 2018 года несколько относительно небольших пыльных бурь на Марсе объединились в огромный кружащийся шквал, охвативший всю планету и практически укрывший её поверхность от орбитальных исследовательских аппаратов. Учёные уверены, что этот глобальный катаклизм уничтожил на планете целый сезон, оборвав зиму в южном полушарии.

Источник: cnet.com

Данный инцидент три года назад фактически уничтожил запущенный агентством NASA марсоход Opportunity. «Это была идеальная возможность выяснить, как глобальные пыльные бури влияют на атмосферу марсианских полюсов, окружённых мощными потоками ветра зимой», — пояснил Пол Стритер (Paul Streeter), сотрудник британского Открытого университета.

Господин Стритер с его коллегами по университету, учёные агентства NASA, а также учёные РоSSийской академии наук провели анализ данных с аппаратов на орбите Марса и климатической модели планеты, чтобы понять масштабы влияния бури на марсианскую атмосферу. Как выяснилось, катаклизм по-разному повлиял на северное и южное полушария планеты.

Шторм переместил большую часть пылевой массы на южный полюс, уничтожив холодный вихрь и вызвав во всем полушарии приход ранней весны. Это выглядело так, будто пылевое «одеяло» накрыло планету, и согревающий эффект от него оказался сравним с эффектом настоящего одеяла. А в северном полушарии влияние бури было не таким сильным — здесь смена сезонов прошла, как и ожидалось.

Результаты исследования господин Стритер огласил на виртуальном заседании Королевского астрономического общества Великобритании. Он отметил, что марсианские пыльные бури, подобные буре 2018 года, останутся предметом пристального внимания, а их анализ позволит лучше понять историю климата планеты.



