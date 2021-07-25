Из-за глобальной пыльной бури в южном полушарии Марса прекратилась зима

В июне 2018 года несколько относительно небольших пыльных бурь на Марсе объединились в огромный кружащийся шквал, охвативший всю планету и практически укрывший её поверхность от орбитальных исследовательских аппаратов. Учёные уверены, что этот глобальный катаклизм уничтожил на планете целый сезон, оборвав зиму в южном полушарии.

Из-за глобальной пыльной бури в южном полушарии Марса прекратилась зима

Источник: cnet.com

Данный инцидент три года назад фактически уничтожил запущенный агентством NASA марсоход Opportunity. «Это была идеальная возможность выяснить, как глобальные пыльные бури влияют на атмосферу марсианских полюсов, окружённых мощными потоками ветра зимой», — пояснил Пол Стритер (Paul Streeter), сотрудник британского Открытого университета.

Господин Стритер с его коллегами по университету, учёные агентства NASA, а также учёные РоSSийской академии наук провели анализ данных с аппаратов на орбите Марса и климатической модели планеты, чтобы понять масштабы влияния бури на марсианскую атмосферу. Как выяснилось, катаклизм по-разному повлиял на северное и южное полушария планеты.

Шторм переместил большую часть пылевой массы на южный полюс, уничтожив холодный вихрь и вызвав во всем полушарии приход ранней весны. Это выглядело так, будто пылевое «одеяло» накрыло планету, и согревающий эффект от него оказался сравним с эффектом настоящего одеяла. А в северном полушарии влияние бури было не таким сильным — здесь смена сезонов прошла, как и ожидалось.

Результаты исследования господин Стритер огласил на виртуальном заседании Королевского астрономического общества Великобритании. Он отметил, что марсианские пыльные бури, подобные буре 2018 года, останутся предметом пристального внимания, а их анализ позволит лучше понять историю климата планеты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский стартап заявил о создании квантового компьютера с беспрецедентными характеристикамиАмериканский стартап заявил о создании квантового компьютера с беспрецедентными характеристиками
Госрыбагентство пояснило нашествие медуз на побережье Азовского моряГосрыбагентство пояснило нашествие медуз на побережье Азовского моря
Джефф Безос и другие члены команды готовятся к первому туристическому космическому полёту Blue Origin, намеченному на вторникДжефф Безос и другие члены команды готовятся к первому туристическому космическому полёту Blue Origin, намеченному на вторник
В Украине объявили конкурс для новой экспедиции полярников на станцию "Академик Вернадский"В Украине объявили конкурс для новой экспедиции полярников на станцию "Академик Вернадский"
Безоса и Брэнсона, которые летали в космос, не признали астронавтамиБезоса и Брэнсона, которые летали в космос, не признали астронавтами
Блок рекламы


Похожие новости
Днепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследованиеДнепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследование
Rocket Lab разработает для NASA два космических аппарата-близнеца для изучения МарсаRocket Lab разработает для NASA два космических аппарата-близнеца для изучения Марса
Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителяЗапуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителя
NASA приостановило контракт со SpaceX на постройку лунного посадочного модуля из-за жалоб конкурентовNASA приостановило контракт со SpaceX на постройку лунного посадочного модуля из-за жалоб конкурентов
NASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтовNASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтов
Зонд InSight сумел измерить размер ядра МарсаЗонд InSight сумел измерить размер ядра Марса
Судьба первого космического спутника Мьянмы под вопросом из-за военного переворота в странеСудьба первого космического спутника Мьянмы под вопросом из-за военного переворота в стране
NASA пошла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с МарсаNASA пошла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса
Perseverance передал на Землю первое видео с МарсаPerseverance передал на Землю первое видео с Марса
Марсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса в высоком качествеМарсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса в высоком качестве
Последние новости
Подгружаем последние новости