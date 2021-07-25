Коронавирус обнаружили у снежного барса, который живет в калифорнийском зоопарке

Его вместе с леопардами, которые с ним живут, отправили на карантин.

В США из-за коронавируса на карантин отправили снежных барсов в зоопарке города Сан-Диего в штате Калифорния.

Об этом пишет Радио Свобода.

Причиной стал положительный тест на коронавирус одного из животных.

9-летнему снежном барсу Рамилю сделали тест после того, как у него заметили кашель и насморк. Тест оказался положительным на ковид. Такой результат подтвердила и лаборатория штата.

В зоопарке считают, что еще три леопарда, которые находились вместе с заболевшим, имеют риск подхватить болезнь. Поэтому их вольер закрыли для зрителей, а за животными, как сообщил зоопарк, внимательно следят ветеринары.

Никаких других проблем, кроме кашля и насморка, у Рамиля нет, а зоопарк ждет результат третьего теста из лаборатории Министерства сельского хозяйства США .

В заведении уже начали применять экспериментальную вакцину от COVID-19 для животных, но к Рамилю она еще не дошла.

Причина заражения животного пока не известна. В зоопарке нет требования обязательной вакцинации для смотрителей животных, но от невакцинированных работников требуется носить маски.

Напомним, в январе в другом заведении зоопарка Сан-Диего, его сафари-парке, COVID-19 подхватила группа горилл от смотрителя, который оказался бессимптомным носителем коронавируса. Эти обезьяны, которые с тех пор уже выздоровели, считаются первыми подтвержденными обезьянами, которые заболели COVID-19.

Первый в природе случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к дикому животному подтвердили в апреле 2020 года: в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке тигр заразился коронавирусом от человека.