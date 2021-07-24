У тех, кто уже переболел COVID-19, обнаружены странные аномалии мозга

Изучив результаты сотен энцефалограмм пациентов, страдавших от коронавируса, медики выявили весьма неприятную закономерность — у многих из них развивались патологии мозга.

COVID-19 продолжает «радовать» нас побочными эффектами, от которых страдают даже те, кто успешно победил болезнь

Среди множества серьезных симптомов COVID-19 странные неврологические эффекты, с которыми сталкиваются многие пациенты, считаются, пожалуй, самыми загадочными.

Внезапная потеря обоняния и вкуса была одним из первых необычных симптомов, о которых сообщили пациенты с COVID-19. Кроме того, медиками были описаны случаи инсульта, судорог и развитие отека мозга, то есть энцефалита. Согласно отчетам врачей, некоторые пациенты с диагнозом COVID-19 также испытывают спутанность сознания, бред, головокружение и трудности с концентрацией внимания.

В течение нескольких месяцев врачи пытались понять, как загадочный вирус влияет на мозг человека, но так и не смогли до конца объяснить механизм его воздействия. Чтобы обобщить большой объем разрозненных данных, два невролога провели обзор исследований, изучающих, как COVID-19 нарушает паттерны нормальной функции мозга.

Основной акцент был сделан на исследование электроэнцефалограмм, которые регистрируют электрическую активность в различных частях мозга человека, обычно с помощью электродов, помещенных на кожу головы.

Среди 420 пациентов, у которых было зарегистрировано основание для проведения ЭЭГ, наиболее частой причиной было изменение психического состояния: около двух третей обследованных пациентов испытали делирий, кому или спутанность сознания.

Около 30% пациентов пережили приступ, похожий на припадок, который побудил их врача назначить ЭЭГ. У одних пациентов наблюдались проблемы с речью, у других же произошла внезапная остановка сердца, которая могла нарушить приток крови к мозгу.

Сканирование ЭЭГ пациентов показало целый спектр аномалий мозговой активности, включая некоторые ритмические паттерны и эпилептические всплески активности. Наиболее частой аномалией было т.н. «диффузное замедление», то есть общее замедление мозговых волн, указывающее на общую дисфункцию мозговой деятельности.

В случае COVID это нарушение может быть результатом широко распространенного воспаления, поскольку организм усиливает свой иммунный ответ. Другая возможная причина — снижение притока крови к мозгу, если сердце и легкие слабые.

Что касается локализованных эффектов, то треть всех обнаруженных отклонений была зафиксирована в лобной доле, части мозга, ответственной за логическое мышление и принятие решений. Лобная доля также помогает нам регулировать эмоции, контролировать свое поведение, а также влияет на обучение и концентрацию.

«Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму. Однако наши результаты говорят о том, что у пациентов могут возникать и долгосрочные проблемы. Раньше мы об этом лишь подозревали, а теперь мы находим все больше доказательств, подтверждающих теорию», — пишут медики в своем исследовании.



