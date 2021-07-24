ВМС Франции в прямом эфире сожгли дроны боевым лазером

ВМС Франции представили первое видео с уничтожением дронов прототипом боевого лазера. Успешные испытания на наземном полигоне в условиях низкой облачности и дождя обещают привести к следующему шагу — проведению испытаний на боевом корабле в море в 2022 году.

Уничтожение дрона боевым лазером морского базирования в представлении художника. Источник изображения: French Navy

Систему HELMA-P (High Energy Laser for Multiple Applications - Power) мощностью 2 кВт по заказу ВМС Франции в период с 2017 по 2019 год разработали компании CILAS и Ariane Group. Сейчас проект завершает CILAS под эгидой Генеральной дирекции по вооружению (DGA) и ВМС Франции. Испытания на ракетном полигоне состоялись 7 июля (на видео ниже всё самое интересное начинается примерно с четвёртой минуты). Они признаны более чем успешными, что дало повод министру Вооружённых сил Франци Флоранс Парли (Florence Parly) выразить надежду о проведении морских испытаний системы уже в следующем году.

«Я горжусь тем, что сегодня увидела это превосходное качество в работе. Это исключительный эксперимент. Дрон только что был уничтожен мощным лазером, только что сделан важный шаг в борьбе с дронами. Благодаря вам Франция сегодня доказала, что она справится с поставленной задачей и сможет защитить себя от своих врагов», — сказала министр.

По словам разработчиков, система может уничтожать коммерческие дроны на дальности до одного километра, что в 3–4 раза дальше, чем у конкурирующих решений. Это тем более важно, поскольку сегодня даже недорогие дроны могут нести опасную для жизни и здоровья граждан нагрузку, как и угрожать объектам промышленности и обороны. Относительно небольшая мощность системы предполагает, что дроны не обязательно сжигать. Для вывода из строя небольшие БПЛА достаточно ослепить — вывести из строя оптику и антенны, для чего мощные системы не нужны.

Одно из запланированных применений системы HELMA-P — это защита Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Надеемся, падающие с неба горящие комки пластика не сожгут Париж в угаре борьбы с нелегальными стримерами и фотографами-любителями. А если серьёзно, в условиях города радиоэлектронная борьба с дронами представляется самым правильным решением и таких систем сегодня предостаточно. Боевые лазеры лучше использовать где-то дальше, например, в море.



