Исследовательский зонд NASA Europa Clipper отправится к спутнику Юпитера на ракете SpaceX Falcon Heavy

Зонд NASA Europa Clipper начнёт своё путешествие к Европе, ледяному спутнику Юпитера, на борту ракеты Falcon Heavy, построенной SpaceX. NASA заплатит компании Илона Маска (Elon Musk) $178 миллионов за запуск миссии в 2024 году.

Исследовательский зонд NASA Europa Clipper отправится к спутнику Юпитера на ракете SpaceX Falcon Heavy

theverge.com

Проект Europa Clipper был одобрен NASA ещё в 2015 году. Он облетит Европу 45 раз, предоставив исследователям подробные изображения мира, под ледяной корой которого, как считается, скрывается океан. Europa Clipper будет оснащён инструментами, которые позволят узнать, может ли на Европе существовать жизнь. В течение многих лет предполагалось запустить зонд силами NASA, однако из-за постоянных переносов запуска ракеты SLS и выхода за рамки бюджета, Конгресс США позволил отправить Europa Clipper в космос на борту коммерческой ракеты-носителя. Сообщается, что это позволит аэрокосмическому агентству сэкономить около $1 миллиарда.

NASA получило разрешение рассмотреть коммерческие альтернативы SLS в бюджете 2021 года и вскоре после этого официально занялось поиском коммерческой альтернативы. Предполагалось, что первая миссия SLS, запуск беспилотного полёта вокруг Луны, состоится в 2017 году, однако теперь она перенесена на ноябрь 2021 года и сообщается, что соблюдение этих сроков крайне маловероятно. SpaceX впервые запустила Falcon Heavy в 2018 году, а с 2019 года отправляет на ней спутники на орбиту Земли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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