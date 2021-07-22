Учёные смогли впервые наблюдать за облаками в ночном небе Венеры — это поможет изучать погоду на других планетах

Одна из загадок погоды Венеры — это супервращение её атмосферы, скорость движения которой вдоль экватора достигает 350 км/ч. Из-за этого облака сливаются в одну непрерывную картину, в которой сложно разглядеть детали — отдельные воздушные потоки, которые помогают понять формирование погодных условий на планете. Ещё хуже с ночной стороной Венеры, когда разглядеть нельзя почти ничего. Преодолеть этот барьер смогли японские учёные.

Глобальные процессы в атмосфере Венеры. Источник изображения: JAXA/Imamura

Сегодня в журнале Nature вышла статья за авторством группы учёных Токийского университета, в которой рассказывается о разработке методики наблюдений за циркуляцией облаков над ночной стороной Венеры. Сочетание высокой скорости движения облачного покрова с отсутствием солнечного освещения не позволяло в деталях изучить перемещение отдельных облачных масс. Во всяком случае, это было невозможно для установленных на борту японского орбитального автоматического зонда Akatsuki (Planet-C) инфракрасных датчиков изображения, отправленного к Венере в 2010 году и приступившего к исследованиям в 2015 году.

Японцы разработали технологию компенсации шумов в изображениях облачного покрова ночной Венеры, которая дала превосходный результат. Предварительные данные показали, что ночью циркуляция воздушных масс в атмосфере планеты меняет направление на 180 градусов: с экваториально-полярных днём на полярно-экваториальные ночью. Это может объяснить механизм супервращения атмосферы Венеры, который подпитывает сам себя. О дневной полярной циркуляции было известно давно, но ночная — в верхних слоях атмосферы — выявлена только сейчас.

Выявленная из шумов термальная сигнатура облаков на ночной стороне Венеры. Источник изображения: JAXA/Imamura

Учёные рассчитывают, что уточнение формирования погодных условий в атмосфере Венеры поможет пролить свет на геологическую историю планеты, а также поможет уточнить протекание погодных процессов на других планетах, включая нашу Землю. Венера и Земля по массогабаритным и ряду геологических особенностей практически близнецы, что позволяет применять к обеим сходные модели поведения и прогнозирования.



